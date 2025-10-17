Oxxxymiron* оштрафован на 120 тысяч рублей за непредоставление отчётов иноагента

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров)* получил штраф в размере 120 тысяч рублей за непредоставление отчётов о своей деятельности за 2024–2025 годы. Решение вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщает Объединённая пресс-служба городских судов, было рассмотрено три административных дела, каждое из которых касалось игнорирования обязанности по предоставлению отчётности, предусмотренной законом об иноагентах. По всем эпизодам артист признан виновным.

Oxxxymiron* был внесён в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. Согласно законодательству, такие лица обязаны регулярно отчитываться о своих доходах, расходах и деятельности в Минюст России.

Рэпер Oxxxymiron* — один из самых известных и влиятельных представителей русскоязычного хип-хопа. Он прославился благодаря баттлам и концептуальным альбомам, в том числе «Горгород», ставшим культовым в жанре.

В последние годы артист активно выступал с антивоенными заявлениями и покинул Россию в 2022 году. После этого он был внесён в реестр иностранных агентов — по данным Минюста, за «участие в создании и распространении материалов, направленных против интересов России».

