17 октября, 11:08

Oxxxymiron* оштрафован на 120 тысяч рублей за непредоставление отчётов иноагента

Обложка © Сергей Савостьянов/ТАСС

Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Фёдоров)* получил штраф в размере 120 тысяч рублей за непредоставление отчётов о своей деятельности за 2024–2025 годы. Решение вынес Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщает Объединённая пресс-служба городских судов, было рассмотрено три административных дела, каждое из которых касалось игнорирования обязанности по предоставлению отчётности, предусмотренной законом об иноагентах. По всем эпизодам артист признан виновным.

Oxxxymiron* был внесён в реестр иностранных агентов в декабре 2022 года. Согласно законодательству, такие лица обязаны регулярно отчитываться о своих доходах, расходах и деятельности в Минюст России.

Рэпер Oxxxymiron* — один из самых известных и влиятельных представителей русскоязычного хип-хопа. Он прославился благодаря баттлам и концептуальным альбомам, в том числе «Горгород», ставшим культовым в жанре.

В последние годы артист активно выступал с антивоенными заявлениями и покинул Россию в 2022 году. После этого он был внесён в реестр иностранных агентов — по данным Минюста, за «участие в создании и распространении материалов, направленных против интересов России».

Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».

* Признан иноагентом

Марина Фещенко
  • Новости
  • Oxxxymiron
  • иноагенты
  • Законы
  • Общество
