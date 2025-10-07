Бежавшая в Испанию иноагентка Лазарева* переедет в колонию на 7 лет

Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к 7 годам лишения свободы, признав её виновной по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России — «уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершённое лицом, ранее дважды привлечённым к административной ответственности за аналогичные нарушения».

«Суд постановил признать Татьяну Лазареву* виновной и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья в Пресненском суде Москвы.