7 октября, 08:22

Бежавшая в Испанию иноагентка Лазарева* переедет в колонию на 7 лет

Татьяна Лазарева*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lazarevatut

Пресненский суд Москвы заочно приговорил телеведущую Татьяну Лазареву* к 7 годам лишения свободы, признав её виновной по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса России — «уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершённое лицом, ранее дважды привлечённым к административной ответственности за аналогичные нарушения».

«Суд постановил признать Татьяну Лазареву* виновной и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — огласила приговор судья в Пресненском суде Москвы.

Напомним, гособвинение просило для телеведущей Татьяны Лазаревой* 7 лет колонии. Она неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента в течение одного года. Бежавшая в Испанию Лазарева* давно известна своей русофобией и симпатиями к Киеву. Журналистка выражала сочувствие Владимиру Зеленскому и называла его «масштабной исторической фигурой». Ещё артистка постоянно радуется ударам ВСУ по городам России.

*Включена в перечень иноагентов Минюста России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

