«Сердобольная» Лазарева* пожалела бедолагу Зеленского

«Теперь я смотрю на него с очень большим сочувствием. Он на моих глазах, конечно, превратился из моего какого-то соведущего в каких-то развлекательных шоу в большого, очень масштабного человека», — сказала она.

Она отметила, что радовалась за Зеленского, когда он занял пост президента Украины, так как прежде они вместе работали на телевидении. По её словам, после начала спецоперации она перестала воспринимать его как бывшего коллегу и считает, что теперь не смогла бы общаться с ним так же легко, как раньше.