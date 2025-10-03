Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 октября, 07:15

«Сердобольная» Лазарева* пожалела бедолагу Зеленского

Телеведущая Татьяна Лазарева* призналась в сочувствии к Владимиру Зеленскому

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Телеведущая Татьяна Лазарева* призналась, что с началом спецоперации стала по-другому воспринимать главу украинского режима Владимира Зеленского. Об этом она рассказала в интервью украинской журналистке Алесе Бацман.

«Теперь я смотрю на него с очень большим сочувствием. Он на моих глазах, конечно, превратился из моего какого-то соведущего в каких-то развлекательных шоу в большого, очень масштабного человека», — сказала она.

Она отметила, что радовалась за Зеленского, когда он занял пост президента Украины, так как прежде они вместе работали на телевидении. По её словам, после начала спецоперации она перестала воспринимать его как бывшего коллегу и считает, что теперь не смогла бы общаться с ним так же легко, как раньше.

Ранее сообщалось, что по делу телеведущей Татьяны Лазаревой*, обвинение планирует допросить двух свидетелей. В августе на судебном заседании прокурор огласил обвинительное заключение и представил письменные материалы, при этом сама Лазарева* свою вину не признаёт. Также телеведущая комментировала свои высказывания о радости от ударов украинских беспилотников по российским городам.

*Включена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов и внесена Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Милена Скрипальщикова
