По делу сбежавшей в Испанию Лазаревой* допросят двух свидетелей
Обвинение вызовет двух свидетелей по делу Лазаревой*
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lazarevatut
Обвинение планирует допросить двух свидетелей по делу бывшей телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом РИА «Новости» сообщил её адвокат Леонид Соловьев.
Соловьёв уточнил, что 18 августа в ходе судебного заседания прокурором было оглашено обвинительное заключение и представлены письменные материалы дела. Сама Лазарева*, по заявлению адвоката, свою вину не признает.
«На следующем заседании запланирован допрос свидетелей, всего в деле два свидетеля со стороны обвинения», — сказал защитник Лазаревой*.
Напомним, что в прошлом году Лазареву* объявили в международный розыск из-за публичных оправданий терроризма. Она тогда обрадовалась, что украинские дроны атакуют Москву. В декабре 2024 года её приговорили к 6,5 года тюрьмы, однако позже это постановление отменили. Сейчас беглая артистка живёт в Испании и периодически рассказывает, как ей не нравится быть иноагентом и уголовницей.
* Внесена Минюстом России в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.