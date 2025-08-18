По делу сбежавшей в Испанию Лазаревой* допросят двух свидетелей

Обвинение планирует допросить двух свидетелей по делу бывшей телеведущей Татьяны Лазаревой*. Об этом РИА «Новости» сообщил её адвокат Леонид Соловьев.

Соловьёв уточнил, что 18 августа в ходе судебного заседания прокурором было оглашено обвинительное заключение и представлены письменные материалы дела. Сама Лазарева*, по заявлению адвоката, свою вину не признает.

«На следующем заседании запланирован допрос свидетелей, всего в деле два свидетеля со стороны обвинения», — сказал защитник Лазаревой*.