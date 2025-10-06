Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 14:28

Прокурор запросила семь лет колонии для Татьяны Лазаревой*

Татьяна Лазарева*. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Татьяна Лазарева*. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьева

Гособвинение ходатайствует о заочном приговоре для телеведущей Татьяны Лазаревой* в виде семи лет колонии. Соответствующее заявление прозвучало от представителя прокуратуры в Пресненском суде Москвы.

Представитель гособвинения заявила о необходимости признать Лазареву* виновной по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ. Прокурор пояснила, что обвинение связано с систематическим неисполнением обязанностей после неоднократного привлечения к административной ответственности в течение одного года. В качестве меры наказания было предложено назначить семилетний срок заключения в колонии в заочном порядке.

Ведущая Лазарева* заявила, что искренне радуется ударам ВСУ по городам России
Ведущая Лазарева* заявила, что искренне радуется ударам ВСУ по городам России

Ранее Татьяна Лазарева* выразила сочувствие главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Телеведущая заявила, что специальная военная операция на Украине изменила её отношение к экс-коллеге по цеху, который, по её словам, из соведущего на мероприятиях превратился в «масштабную фигуру».

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Включена в перечень иноагентов Минюста России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Татьяна Лазарева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar