Гособвинение ходатайствует о заочном приговоре для телеведущей Татьяны Лазаревой* в виде семи лет колонии. Соответствующее заявление прозвучало от представителя прокуратуры в Пресненском суде Москвы.

Представитель гособвинения заявила о необходимости признать Лазареву* виновной по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса РФ. Прокурор пояснила, что обвинение связано с систематическим неисполнением обязанностей после неоднократного привлечения к административной ответственности в течение одного года. В качестве меры наказания было предложено назначить семилетний срок заключения в колонии в заочном порядке.

Ранее Татьяна Лазарева* выразила сочувствие главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Телеведущая заявила, что специальная военная операция на Украине изменила её отношение к экс-коллеге по цеху, который, по её словам, из соведущего на мероприятиях превратился в «масштабную фигуру».

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.