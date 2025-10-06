Сестра Лазаревой* оплачивала её штрафы за неисполнение закона об иноагентах

Сестра телеведущей Татьяны Лазаревой* оплачивала вместо неё штрафы, которые начислялись артистке за неисполнение обязанностей в статусе иноагента. Это следует из судебных материалов в Пресненском суде Москвы, пишет РИА «Новости».

По данным следствия, Лазарева* дважды в течение одного года привлекалась к административной ответственности за нарушение законов об иноагентах. В отношении неё было возбуждено исполнительное производство.

*Включена в перечень иноагентов Минюста России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.