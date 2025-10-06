Сестра Лазаревой* оплачивала её штрафы за неисполнение закона об иноагентах
Обложка © ТАСС / Виктория Вотоновская
Сестра телеведущей Татьяны Лазаревой* оплачивала вместо неё штрафы, которые начислялись артистке за неисполнение обязанностей в статусе иноагента. Это следует из судебных материалов в Пресненском суде Москвы, пишет РИА «Новости».
По данным следствия, Лазарева* дважды в течение одного года привлекалась к административной ответственности за нарушение законов об иноагентах. В отношении неё было возбуждено исполнительное производство.
Напомним, гособвинение ходатайствует о заочном приговоре для телеведущей Татьяны Лазаревой* в виде семи лет колонии. Дело рассматривается в Пресненском суде Москвы. Обвинение связано с систематическим неисполнением артисткой обязанностей иноагента после неоднократного привлечения к административной ответственности в течение одного года. Лазарева* давно известна своей русофобией и симпатиями к Киеву. Она выражала сочувствие главе киевского режима Владимиру Зеленскому, назвав его «масштабной исторической фигурой». Ещё артистка постоянно радуется ударам ВСУ по городам России.
*Включена в перечень иноагентов Минюста России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
