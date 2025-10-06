Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 19:02

Сестра Лазаревой* оплачивала её штрафы за неисполнение закона об иноагентах

Обложка © ТАСС / Виктория Вотоновская

Обложка © ТАСС / Виктория Вотоновская

Сестра телеведущей Татьяны Лазаревой* оплачивала вместо неё штрафы, которые начислялись артистке за неисполнение обязанностей в статусе иноагента. Это следует из судебных материалов в Пресненском суде Москвы, пишет РИА «Новости».

По данным следствия, Лазарева* дважды в течение одного года привлекалась к административной ответственности за нарушение законов об иноагентах. В отношении неё было возбуждено исполнительное производство.

Суд конфисковал в пользу государства связанный с Ходорковским* участок земли
Суд конфисковал в пользу государства связанный с Ходорковским* участок земли

Напомним, гособвинение ходатайствует о заочном приговоре для телеведущей Татьяны Лазаревой* в виде семи лет колонии. Дело рассматривается в Пресненском суде Москвы. Обвинение связано с систематическим неисполнением артисткой обязанностей иноагента после неоднократного привлечения к административной ответственности в течение одного года. Лазарева* давно известна своей русофобией и симпатиями к Киеву. Она выражала сочувствие главе киевского режима Владимиру Зеленскому, назвав его «масштабной исторической фигурой». Ещё артистка постоянно радуется ударам ВСУ по городам России.

*Включена в перечень иноагентов Минюста России, а также в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Татьяна Лазарева
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar