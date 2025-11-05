Собчак в 44-й день рождения показала точёную фигуру в бикини без ретуши

Российская телеведущая Ксения Собчак, которой сегодня исполнилось 44 года, похвасталась снимками в купальнике, отметив, что не намерена скрывать свой настоящий возраст. Журналистка опубликовала фотографии в личном телеграм-канале и добавила, что фотограф не прибегал к ретуши.

Фото © Telegram / СОБЧАК

«Ну что, взят серьёзный вес — 44 ! Спасибо, что хоть Константин всегда даёт мне ощущение, что я маленькая глупенькая девочка. Но цифра уже так себе, но ещё глупее — скрывать свой возраст. Делать этого не собираюсь. Вы меня, дорогие подписчики, полюбили не за молодость и красоту, и только сейчас понимаю — и слава богу!» — написала она.

Ранее испанское издание El Pais сообщило, что Ксения Собчак направила документы на получение ВНЖ в Испании для себя и сына. По информации местных журналистов, она уже получила пятилетнюю французскую визу, позволяющую ей свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. Документы рассматриваются в рамках программы для цифровых кочевников, предназначенной для иностранцев, работающих удалённо и имеющих подтверждённый стабильный доход. Решение по заявлению пока не принято.