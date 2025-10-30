Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 10:06

Познер встал на одно колено перед Собчак в Париже

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak

Ксения Собчак смогла убедить журналиста Владимира Познера встать перед ней на колени в Париже. Всё произошло в кулуарах ярмарки современного искусства Art Basel. Фотографией коленопреклонённого телеведущего звезда поделилась на своей странице в соцсети.

Собчак и Познер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak

Собчак и Познер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ xenia_sobchak

«Прогулка с Владимиром Владимировичем Познером по выставке «История Минимализма» в Bourse de Commerce — всегда удовольствие», — подписала снимок Собчак.

Как оказалось, «приземлиться» на одно колено Познеру пришлось ради того, чтобы сделать эффектный кадр с участием самой Собчак. Видимо, с такого ракурса блогерша кажется себе высокой стройняшкой, поэтому ей пришлось уговорить известного журналиста прибегнуть к эквилибристике (в его-то возрасте). Впрочем, Познер продемонстрировал удивительную ловкость, легко встал на колено, сделал фото, а затем также непринуждённо выпрямился.

Фигуранты дела о покушении на убийство Собчак отказались признавать вину
Фигуранты дела о покушении на убийство Собчак отказались признавать вину

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак оформила документы на получение вида на жительство в Испании для себя и своего сына. До этого Франция выдала блогерше пятилетнюю визу, которая позволяет ей свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны. После этого она прибыла в Испанию, где и подала заявление на постоянное проживание.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Ксения Собчак
  • Владимир Познер
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar