17 ноября, 05:11

Собчак поставила точку в слухах о своём отъезде из России в Испанию

Обложка © Telegram / СОБЧАК

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что она якобы получила вид на жительство в Испании. По её словам, информация о переезде не соответствует действительности:

«Я в России живу и работаю. Вас опять обманывают. Но с недвижимостью у меня всё хорошо — я живу в своём доме», — заявила журналистка.

Ранее СМИ писали, что Собчак подала документы на ВНЖ по испанской программе для «цифровых кочевников», что якобы позволило бы ей жить и работать в Европе. Телеведущая отметила, что у неё действительно есть заграничная недвижимость, но жить она продолжает в Москве, где активно работает. У Ксении есть пятилетняя французская шенгенская виза, однако с ней работать в Испании официально нельзя.

Суд обязал Ксению Собчак выплатить долг по четвёртому иску Фонда капремонта
