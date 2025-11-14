Суд обязал Ксению Собчак выплатить долг по четвёртому иску Фонда капремонта

Московский суд удовлетворил очередной иск к журналистке Ксении Собчак о взыскании долгов за коммунальные услуги. Это уже четвёртое подобное решение в отношении телеведущей — иск подал Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы.

В материалах дела, которые оказались в распоряжении РИА «Новости», указано, что суд постановил взыскать задолженность за жилую площадь, коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Точная сумма взыскания не раскрывается.

Ранее в сентябре столичный суд уже удовлетворил три аналогичных иска к Собчак. Все решения вступили в законную силу.

Ранее раскрылись детали долгов Ксении Собчак за капремонт. Отмечается, что судебный участок № 205 в Крылатском получил иски о взыскании задолженности за период с января 2023 по сентябрь 2025 года. По каждому из трёх объектов сумма долга составила более 5700 рублей.