Раскрыта сумма долгов Ксении Собчак за капремонт

Журналистка Ксения Собчак накопила задолженность по взносам на капитальный ремонт трёх нежилых помещений в элитном жилом комплексе «Бродский» общей суммой около 17 тысяч рублей. Как сообщил источник «Вечерней Москвы», мировой судебный участок № 205 района Крылатское зарегистрировал иски о взыскании долгов за период с января 2023 года по сентябрь 2025 года.

Сумма начислений по каждому из трёх объектов составила более 5700 рублей. Кроме того, Фонд капитального ремонта Москвы требует взыскать с Собчак расходы на оплату госпошлины в размере 6000 рублей (по 2000 рублей за каждое обращение в суд).

Уточняется, что жилой комплекс «Бродский» расположен в престижном районе Хамовники. Стоимость квартир в данном ЖК достигает 760 миллионов рублей. Все три дела находятся на рассмотрении суда, решения по ним пока не вынесены.

Напомним, ранее Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал в суд три иска против журналистки Ксении Собчак с требованием взыскать задолженность по коммунальным платежам. Об этом свидетельствуют материалы суда.