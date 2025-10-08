Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за ЛГБТ*-пропаганды

Журналистка Ксения Собчак удалила интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым со своего YouTube-канала «Осторожно: Собчак» из-за письма от Роскомнадзора. Телеведущая сообщила в Telegram-канале, что РКН усмотрел в ролике признаки ЛГБТ*-пропаганды.

«Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы. Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — написала Собчак.