8 октября, 14:05

Собчак удалила интервью с Григорьевым-Апполоновым из-за ЛГБТ*-пропаганды

Обложка © Telegram / СОБЧАК

Журналистка Ксения Собчак удалила интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым со своего YouTube-канала «Осторожно: Собчак» из-за письма от Роскомнадзора. Телеведущая сообщила в Telegram-канале, что РКН усмотрел в ролике признаки ЛГБТ*-пропаганды.

«Правоприменения по этой статье в разрезе СМИ сейчас очень мало, реальных кейсов, связанных с контентом, тоже, юристы дают очень разные советы. Но я и моя редакция живем в России, работаем в России, любим Россию и в горе, и в радости, потому подчиняемся всем новым законам России», — написала Собчак.

Она также принесла извинения зрителям и Сергею Григорьеву-Апполонову.

В Раде требуют наказать Собчак за перепалку с французом-расистом в Париже о «месте русских»

Ранее стало известно, что Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Москвы подал три судебных иска против журналистки Ксении Собчак из-за задолженности по коммунальным платежам. Согласно судебным материалам, телеведущая накопила долг в размере около 17 тысяч рублей по взносам на капитальный ремонт трёх нежилых помещений, расположенных в элитном ЖК «Бродский».

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.

Наталья Афонина
