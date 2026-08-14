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14 августа, 14:25

Валерий Леонтьев прилетит из США на «Новую волну» в Казани

Обложка © ТАСС / Андрей Титов/Бизнес Online

Обложка © ТАСС / Андрей Титов/Бизнес Online

Валерий Леонтьев, в настоящее время проживающий в США, подтвердил своё участие в музыкальном фестивале «Новая волна». Мероприятие пройдёт в Казани с 20 по 26 августа. Артист заявлен в программе двух концертов: творческого вечера Раймонда Паулса (24 августа) и гала-концерта (25 августа). Как сообщает РИА «Новости», все билеты на выступления с участием певца уже полностью раскуплены.

Компанию артисту на сцене составят многие знаменитости, включая Николая Баскова, Леонида Агутина, Лолиту, Диму Билана и других популярных исполнителей.

Американская мечта по-русски: Леонтьев красиво провернул схему с налогами в США
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Ранее Life.ru рассказывал, сколько Леонтьев ежегодно платит за виллу в Майами. Только налог на недвижимость обходится артисту почти в пять миллионов рублей, а страхование дома — ещё примерно в восемь миллионов.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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