Валерий Леонтьев прилетит из США на «Новую волну» в Казани

Валерий Леонтьев, в настоящее время проживающий в США, подтвердил своё участие в музыкальном фестивале «Новая волна». Мероприятие пройдёт в Казани с 20 по 26 августа. Артист заявлен в программе двух концертов: творческого вечера Раймонда Паулса (24 августа) и гала-концерта (25 августа). Как сообщает РИА «Новости», все билеты на выступления с участием певца уже полностью раскуплены.

Компанию артисту на сцене составят многие знаменитости, включая Николая Баскова, Леонида Агутина, Лолиту, Диму Билана и других популярных исполнителей.

Ранее Life.ru рассказывал, сколько Леонтьев ежегодно платит за виллу в Майами. Только налог на недвижимость обходится артисту почти в пять миллионов рублей, а страхование дома — ещё примерно в восемь миллионов.