«Мы один человек?»: 5 причин, почему встреча с собой из прошлого закончилась бы дракой

«Почему все путают нас с тобой?» — «Мы один человек». Но можно ли сказать то же самое о вас нынешнем и о вас двадцатилетней давности? Задолго до «Бойцовского клуба» похожую загадку сформулировали философы. Если у корабля Тесея постепенно заменить каждую доску, останется ли он прежним кораблём? С человеком происходит нечто подобное. Годы меняют наши привычки, реакции, страхи и взгляды, однако каждую новую версию себя мы продолжаем называть одним «я». Life.ru рассказывает, какие пять черт характера незаметно перестраивает возраст и почему встреча с прежним собой вряд ли прошла бы мирно.

Почему нам кажется, что характер не меняется?

Правда ли, что характер человека формируется раз и навсегда? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Личность воспринимается как внутренний стержень, который остаётся с человеком независимо от возраста и обстоятельств. Можно сменить профессию, пережить развод, переехать в другую страну или обзавестись семьёй, но продолжать считать себя тем же человеком, которым вы были в 20 лет.

Чтобы проверить, насколько это убеждение соответствует действительности, психологи Цюрихского университета сначала опросили 887 американцев. Участников попросили предположить, как с 15 до 90 лет меняются здоровье, доход, интеллект, самооценка, привычки, круг общения и основные качества личности. Большинство респондентов сочло характер одной из самых стабильных составляющих жизни. Однако исследование, опубликованное в журнале Communications Psychology, показало совсем другую картину. Давайте разберёмся?

Что учёные обнаружили в исследовании на 167 тысяч человек?

Что такое «большая пятёрка» черт личности в психологии? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Авторы работы проанализировали результаты восьми многолетних исследований, проводившихся в США, Германии, Нидерландах и Австралии. Общая выборка составила 166 971 человека. Участники неоднократно проходили психологические тесты, благодаря чему исследователи смогли сравнить изменения личности с переменами в здоровье, доходах, отношениях, самооценке и образе жизни.

Характер оценивали по модели «большой пятёрки». В неё входят экстраверсия, открытость новому опыту, добросовестность, доброжелательность и невротизм (склонность остро переживать стресс, тревожиться и эмоционально реагировать на происходящее). Выяснилось, что за период с 15 до 90 лет эти показатели меняются не меньше, чем сон, доход, физическая активность или состояние здоровья. Просто внутренние перемены происходят постепенно, поэтому самому человеку сложно их заметить.

Экстраверсия снижается — что это значит?

Правда ли, что с возрастом человек меньше переживает по пустякам? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Bonsales

В среднем с возрастом люди становятся менее экстравертными. Это не означает, что каждый общительный подросток к пенсии обязательно превратится в затворника. Скорее снижается потребность постоянно находиться среди людей, привлекать к себе внимание и получать яркие впечатления. Человеку может стать важнее качество общения, а не количество знакомых. Вместо шумной вечеринки он предпочтёт встречу с двумя близкими друзьями, а вместо насыщенных выходных выберет спокойный вечер дома. То, что в молодости казалось скукой, постепенно начинает восприниматься как долгожданный покой.

Проверенное становится привлекательнее

Почему пожилым людям сложнее принимать новое? Фото © Shutterstock / FOTODOM / La Famiglia

Открытость связана с любопытством, воображением, творческим мышлением и готовностью пробовать незнакомое. Согласно полученным данным, с годами эта черта в среднем ослабевает. Поэтому человек может реже решаться на спонтанные поездки, необычные увлечения или резкую смену привычного образа жизни. Хорошо знакомый ресторан начинает казаться привлекательнее нового места, а освоение очередной технологии — лишней головной болью. Отчасти это может быть связано с накопленным опытом. Человек уже знает, что ему нравится, и не хочет тратить время на бесконечные эксперименты. Но снижение открытости не означает потерю любознательности или способности учиться. Речь идёт лишь об общей тенденции, а не о неизбежном сценарии для каждого.

Эмоции перестают управлять жизнью

Почему с годами человеку становится легче контролировать себя? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Semachkovsky

Хорошая новость заключается в том, что с возрастом люди в среднем становятся эмоционально устойчивее. Невротизм — склонность тревожиться, раздражаться, болезненно воспринимать неудачи и прокручивать неприятные события — постепенно снижается. Проблемы, которые в юности казались катастрофой, позже уже не вызывают такой бурной реакции. Человек лучше понимает собственные эмоции, знает, какие неприятности действительно опасны, и помнит, что большинство кризисов рано или поздно заканчивается.

Доброжелательность растёт: с годами мы становимся мягче

Почему взрослые люди становятся терпимее к окружающим? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kinga

Расхожее представление о том, что возраст обязательно превращает человека в ворчливого и нетерпимого старика, исследование не подтвердило. В среднем доброжелательность, наоборот, усиливается. Люди становятся более склонны искать компромиссы, учитывать чувства окружающих, проявлять заботу и избегать бессмысленных конфликтов. Возможно, с опытом приходит понимание, что далеко не каждый спор нужно выигрывать, а отношения иногда важнее желания доказать свою правоту. Конечно, возраст сам по себе никого не делает добрым. Но общая тенденция говорит о том, что большинство людей с годами становятся терпимее и легче идут на сотрудничество.

Добросовестность усиливается: хаоса становится меньше

Почему с годами человеку становится легче контролировать себя? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Одно из наиболее заметных изменений связано с добросовестностью — ответственностью, организованностью, самоконтролем и умением доводить начатое до конца. С годами этот показатель в среднем растёт. В молодости человек чаще действует импульсивно, откладывает обязанности и недооценивает последствия своих решений. Работа, семья, финансовые обязательства и забота о здоровье постепенно приучают планировать дела, соблюдать договорённости и рассчитывать силы. В результате тот, кто в 20 лет постоянно опаздывал и забывал об обещаниях, к зрелости может превратиться в человека с расписанием, накоплениями и запасным планом на любой случай.

Значит ли это, что каждый обязательно изменится?

Почему нам кажется, что с возрастом мы остаёмся прежними? Фото © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Учёные подчёркивают, что исследование описывает усреднённые тенденции, а не судьбу конкретного человека. Одни люди действительно становятся спокойнее и ответственнее, другие почти не меняются, а третьи движутся в противоположном направлении. Кроме того, работа не доказывает, что причиной всех перемен является исключительно возраст. На личность влияют отношения, профессия, здоровье, финансовое положение, социальные роли и пережитые события. Данные также были собраны только в западных странах, поэтому результаты нельзя безоговорочно переносить на всё население планеты.

А если кажется, что время для серьёзных перемен уже упущено, это тоже может быть заблуждением. Ранее Life.ru рассказывал, почему в 30 лет менять жизнь бывает страшнее, чем в 60, и в каком возрасте люди легче решаются начать всё заново.