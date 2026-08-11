Всё валится из рук? Психолог назвала простые техники «заземления» для борьбы со стрессом

Вернуть контроль во время сильного стресса помогает переключение внимания с тревожных мыслей на настоящий момент, считает клинический психолог Наталья Фомичёва. По её словам, для этого подойдут простые техники «заземления», которые задействуют дыхание, тело и органы чувств.

Начать можно с медленных вдохов и выдохов, считая до четырёх-шести, а затем мысленно пройтись по всему телу и отметить напряжённые участки. Ещё один способ — сосредоточиться на окружающих звуках, запахах, вкусах и предметах, рассказала собеседница Леди Mail.

Снизить напряжение также способны короткая прогулка, растяжка или простые движения руками и плечами. Дополнительно можно использовать «якорные» мысли, которые напоминают человеку, что в данный момент он находится в безопасности, заключила эксперт.

Ранее клинический психолог объяснила, как отличить тревогу от стресса и выйти из состояния постоянных навязчивых мыслей. Среди способов она называла осознанность, нормализацию сна и работу со своими эмоциями.