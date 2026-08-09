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9 августа, 07:55

Стресс застрял в теле: Четыре простых приёма, чтобы успокоиться и прийти в себя

Кинезиолог Кузнецов назвал четыре техники для снижения стресса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SynthEx

Снизить эмоциональное напряжение можно с помощью простых телесных упражнений, которые переключают внимание и помогают расслабиться. Несколько таких техник «Вечерней Москве» описал врач-кинезиолог Максим Кузнецов.

Первый способ — плавно следить глазами за движущимся пальцем, не поворачивая голову. По словам специалиста, это помогает отвлечься от навязчивой мысли и спокойнее взглянуть на неприятную ситуацию.

Ещё один вариант — положить одну ладонь на лоб, другую на затылок, закрыть глаза и сосредоточиться на спокойном визуальном образе. Если стресс сопровождается ощущением напряжения в конкретной части тела, эксперт предлагает перенести одну руку туда и совместить прикосновение с расслабляющей визуализацией.

Для борьбы с усталостью Кузнецов советует синхронизировать движение ладони вдоль тела с дыханием.

«Это движение помогает быстро собраться с мыслями, почувствовать своё тело и вернуть бодрость, если вы сильно устали», — рассказал он.

Специалист подчёркивает, что такие практики не требуют долгой подготовки и могут использоваться как способ переключиться после эмоционального напряжения. Если же тревога или физический дискомфорт выражены сильно либо сохраняются долго, одними упражнениями ограничиваться не стоит.

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Ранее Life.ru рассказывал, что постоянный фоновый шум от дорог, стройки или соседей может усиливать стресс, раздражительность, мешать концентрации и сну. По словам врачей, длительное воздействие особенно тяжело переносят люди с повышенной чувствительностью к звукам и тревожностью.

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Владимир Озеров
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