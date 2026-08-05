Симфония стресса: Постоянный шум более 50 дБ повышает кортизол и усиливает адреналин

Постоянный фоновый шум (дорога, стройка, соседи) действительно влияет на психику. Это не гипотеза, а данные из исследований ВОЗ и акустических обзоров. Об этом Life.ru рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.

Влияние на нервную систему и психику

Постоянный шум более 50 дБ активирует симпатическую нервную систему: повышает кортизол (гормон стресса), усиливает адреналин. Это приводит к хроническому напряжению — как «включенный» режим «борьбы или бегства». Психика страдает: снижается концентрация, растёт раздражительность. У детей шум тормозит когнитивное развитие на 10–15%.

Почему у всех разная переносимость

Индивидуальные различия: генетика (вариации гена COMT влияют на метаболизм дофамина), сенсорная чувствительность (гиперакузия — повышенная реакция на звук), прошлый опыт (травмы усиливают стресс). Интроверты и тревожные личности переносят хуже из-за низкого «шумового порога» — это как аллергия на звук.

Симптомы при длительном воздействии

Физиология: гипертония, тахикардия, усталость (из-за микропробуждений). Психология: головные боли, снижение памяти, эмоциональное выгорание. Через 6-12 мес. — апатия, агрессия. У 20-30% развивается «шумовое утомление» (по шкале чувствительности к шуму Вайнштейна).

Риск тревоги, депрессии, бессонницы

Шум более 55 дБ ночью повышает риск бессонницы на 50%. Тревожные расстройства — в 2 раза чаще, депрессия — на 20%. Развиваются данные расстройства в результате нарушения выработки мелатонина и накопления стресса.

«Частичная адаптация возможна. Мозг привыкает за 1-3 мес., если шум монотонный (дорога). Но вред сохраняется — кортизол не падает до нормы. Полная адаптация редка: у 40% эффект накапливается (данные ВОЗ)», — отмечает эксперт.

Защита без переезда

— Беруши/наушники с шумоподавлением (SNR 30+ дБ, модели типа Bose QuietComfort).

— Белый шум: звук вентилятора или дождя маскирует внешний шум. — Двойные стеклопакеты и уплотнители (снижают на 10–15 дБ).

— Режим: вечерний «тихий час» (чай с магнием, медитация 10 минут).

— Контроль: измерьте шум, если выше 65 дБ — к врачу за рецептом на антистресс (валериана/адаптол). Если шум выше 70 дБ — обращайтесь за сурдометрией.

«Если источником шума являются соседи, начните с мирных переговоров. Если консенсус не будет найден, обратитесь в правоохранительные органы», — заключила специалист.

По данным Всемирной организации здравоохранения, сегодня более 1,5 млрд человек живут с нарушениями слуха. К 2050 году эта цифра может вырасти до 2,5 млрд — проблемы будут наблюдаться у каждого четвёртого жителя планеты. Врач напомнила о привычке с наушниками, которая незаметно лишает слуха.