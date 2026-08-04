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4 августа, 08:11

Вид из окна решает всё: Найдена главная причина утренней разбитости и усталости

Учёные выяснили, что вид из окна и район проживания влияют на качество сна

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Muzhevska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kateryna Muzhevska

Японские учёные нашли связь между обликом улиц и тем, насколько хорошо люди спят. Оказалось, что на качество отдыха влияет не только шум, но и ощущение безопасности, количество зелени и общая атмосфера района. Результат исследования опубликовали в журнале Building and Environment.

Для анализа специалисты с помощью искусственного интеллекта обработали более 200 тысяч изображений из Google Street View. Затем полученные данные сравнили с ответами 1089 работающих жителей Токио, которые проживали на нижних этажах многоквартирных домов. Лучшие показатели сна зафиксировали у людей, живущих в районах с более высоким ощущением безопасности. На восприятие спокойствия влияли зелёные насаждения, ухоженность улиц и визуальная организация пространства.

Исследование также показало неожиданную зависимость: большое количество тротуаров и дорожных знаков не всегда улучшало отдых. Такие места могли восприниматься как менее комфортные из-за высокой активности, большого потока людей и присутствия незнакомцев. Авторы работы предположили, что постоянное чувство тревоги или необходимость оставаться настороже могут мешать организму переходить в состояние полноценного расслабления. Учёные считают, что результаты исследования могут помочь городским властям при проектировании районов, которые будут лучше влиять на здоровье жителей.

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Ранее специалисты обращали внимание на то, что даже слабое освещение в спальне может негативно отражаться на качестве ночного отдыха. Человеческий организм воспринимает свет как сигнал к пробуждению. Из-за этого нарушается работа внутренних биологических часов, которые регулируют режим сна и бодрствования.

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Милена Скрипальщикова
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