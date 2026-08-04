Вид из окна решает всё: Найдена главная причина утренней разбитости и усталости

Японские учёные нашли связь между обликом улиц и тем, насколько хорошо люди спят. Оказалось, что на качество отдыха влияет не только шум, но и ощущение безопасности, количество зелени и общая атмосфера района. Результат исследования опубликовали в журнале Building and Environment.

Для анализа специалисты с помощью искусственного интеллекта обработали более 200 тысяч изображений из Google Street View. Затем полученные данные сравнили с ответами 1089 работающих жителей Токио, которые проживали на нижних этажах многоквартирных домов. Лучшие показатели сна зафиксировали у людей, живущих в районах с более высоким ощущением безопасности. На восприятие спокойствия влияли зелёные насаждения, ухоженность улиц и визуальная организация пространства.

Исследование также показало неожиданную зависимость: большое количество тротуаров и дорожных знаков не всегда улучшало отдых. Такие места могли восприниматься как менее комфортные из-за высокой активности, большого потока людей и присутствия незнакомцев. Авторы работы предположили, что постоянное чувство тревоги или необходимость оставаться настороже могут мешать организму переходить в состояние полноценного расслабления. Учёные считают, что результаты исследования могут помочь городским властям при проектировании районов, которые будут лучше влиять на здоровье жителей.

Ранее специалисты обращали внимание на то, что даже слабое освещение в спальне может негативно отражаться на качестве ночного отдыха. Человеческий организм воспринимает свет как сигнал к пробуждению. Из-за этого нарушается работа внутренних биологических часов, которые регулируют режим сна и бодрствования.