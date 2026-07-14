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14 июля, 02:00

Даже слабый ночник может навредить: Врач объяснил, чем грозит сон при свете

Сон при свете повышает риск ожирения, диабета и деменции, предупредил врач

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Привычка оставлять на ночь телевизор, ночник или другой источник света может незаметно вредить организму. Даже слабое освещение во время сна способно нарушать работу внутренних биологических часов и со временем привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал Life.ru, что организм воспринимает свет как сигнал к бодрствованию.

Свет подавляет выработку мелатонина — гормона сна, вырабатываемого шишковидной железой в мозге. Телевизор или ночник активируют ганглиозные клетки сетчатки, блокируя сигнал "ночь" для циркадных ритмов организма.

Максим Новиков

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга)

По словам врача, последствия могут проявляться уже в первые ночи. Человеку становится сложнее заснуть, сон становится более поверхностным, а пробуждения происходят чаще. Исследования показывают, что просмотр телевизора вечером способен сократить продолжительность глубокого медленноволнового сна на 15–20%, из-за чего утром человек чувствует усталость даже после достаточного количества часов отдыха.

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Особенно опасно считать, что слабый ночник полностью безопасен. Как отметил сомнолог, даже освещение в 1–3 люкса способно влиять на организм. При уровне около двух люксов выработка мелатонина может снижаться на 20–30%.

«Безопасного уровня света во время сна фактически нет — оптимальной считается полная темнота, менее 0,1 люкса. Поэтому лучше использовать плотные шторы или маску для глаз. Особенно это важно для детей и пожилых людей, поскольку у них мелатониновая система более чувствительна», — отметил Новиков.

При этом врач подчеркнул, что разные источники света воздействуют на организм неодинаково. Наиболее вредными считаются экраны смартфонов и телевизоров, которые излучают синий свет с длиной волны 450–480 нанометров. Он в два-пять раз сильнее подавляет выработку мелатонина, чем жёлтый свет обычного ночника. Дополнительную нагрузку создаёт и мерцание экрана телевизора.

«Гаджеты рекомендуется выключать минимум за один-два часа до сна. Если человеку необходим ночник, лучше выбирать модель с красным спектром — он меньше влияет на циркадные ритмы», — рассказал специалист.

Однако проблема не ограничивается ухудшением качества сна. По словам сомнолога, регулярный сон при свете повышает риск ожирения из-за нарушения выработки гормонов голода — лептина и грелина. Кроме того, снижается чувствительность тканей к инсулину, что увеличивает вероятность развития сахарного диабета второго типа.

Также хроническое нарушение циркадных ритмов связано с повышенным риском депрессии, поскольку мелатонин участвует в регуляции выработки серотонина. У женщин могут возникать нарушения менструального цикла, а у всех людей — ослабление иммунитета и повышение риска гипертонии. По словам врача, если человек регулярно спит при свете на протяжении более пяти лет, вероятность развития деменции может увеличиться в два раза.

Чтобы улучшить качество сна, специалист рекомендует проверить уровень освещения в спальне и по возможности устранить все источники света. При соблюдении полной темноты первые положительные изменения могут появиться уже через одну-две недели.

«Если проблемы со сном сохраняются, необходимо обратиться к врачу и проверить возможные причины. В частности, стоит исключить ночное апноэ — временные остановки дыхания во сне, которые часто сопровождаются храпом», — добавил Новиков.

Сомнолог назвала вредные привычки, от которых лучше отказаться перед сном
Сомнолог назвала вредные привычки, от которых лучше отказаться перед сном

Ранее сомнолог объяснил, почему пожилым людям часто кажется, будто они почти не спят. По словам специалиста, с возрастом общая продолжительность сна может практически не меняться, однако его качество ухудшается из-за более частых пробуждений и дневной сонливости. Чтобы улучшить ночной отдых, врачи рекомендуют сохранять физическую активность в течение дня и не злоупотреблять длительным дневным сном.

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Ольга Годуненко
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