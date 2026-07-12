Не видел — не значит не было: Учёные выяснили, что снится людям без сновидений
SR: Люди с афантазией видят сны без картинок, но с запахами и прикосновениями
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Люди с афантазией могут видеть сны без изображений, но с ощущениями движения, прикосновения или запаха. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.
Учёные опросили 84 афантазика и 121 участника контрольной группы. Выяснилось, что у одних сны остаются ярко визуальными, у других отсутствуют и картинка, и звук, зато присутствуют тактильные или обонятельные ощущения. При этом даже среди обычных людей 37 процентов сообщили, что никогда не чувствуют запахов во сне.
Авторы исследования также обнаружили связь между содержанием снов и повседневными воображаемыми ощущениями. Те, кто часто ощущает запахи во сне, с большей вероятностью представят аромат еды и в бодрствовании. Дальнейшие исследования помогут понять, как мозг создаёт осознанные переживания. Результаты также важны для образования, где детей часто просят что-то представить.
К слову, невролог-сомнолог предупредила, что поздний плотный ужин способен спровоцировать тревожные сновидения. По её словам, из-за рефлюкса после переедания может возникнуть чувство нехватки воздуха, и человеку приснится, что он задыхается. Тяжёлая еда за два-три часа до сна напрямую влияет на состояние организма.
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