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12 июля, 14:50

Не видел — не значит не было: Учёные выяснили, что снится людям без сновидений

SR: Люди с афантазией видят сны без картинок, но с запахами и прикосновениями

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Люди с афантазией могут видеть сны без изображений, но с ощущениями движения, прикосновения или запаха. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Учёные опросили 84 афантазика и 121 участника контрольной группы. Выяснилось, что у одних сны остаются ярко визуальными, у других отсутствуют и картинка, и звук, зато присутствуют тактильные или обонятельные ощущения. При этом даже среди обычных людей 37 процентов сообщили, что никогда не чувствуют запахов во сне.

Авторы исследования также обнаружили связь между содержанием снов и повседневными воображаемыми ощущениями. Те, кто часто ощущает запахи во сне, с большей вероятностью представят аромат еды и в бодрствовании. Дальнейшие исследования помогут понять, как мозг создаёт осознанные переживания. Результаты также важны для образования, где детей часто просят что-то представить.

Почему 2 часа сна так же опасны, как и 12: что происходит с организмом и сколько спать полезно
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К слову, невролог-сомнолог предупредила, что поздний плотный ужин способен спровоцировать тревожные сновидения. По её словам, из-за рефлюкса после переедания может возникнуть чувство нехватки воздуха, и человеку приснится, что он задыхается. Тяжёлая еда за два-три часа до сна напрямую влияет на состояние организма.

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Юрий Лысенко
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