Клетки-киллеры под ударом: Длительный стресс меняет работу защитной функции иммунитета

Постоянное напряжение способно влиять на работу иммунной системы и менять поведение защитных клеток. Об этом Life.ru рассказал Павел Трахтман, заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачёва, доктор медицинских наук и эксперт проекта о донорстве крови и плазмы «+Я».

По словам специалиста, в ответ на стресс организм запускает каскад биохимических реакций. В первую очередь вырабатываются норадреналин и адреналин, а затем подключается кортизол. В краткосрочной перспективе эти гормоны помогают мобилизовать ресурсы организма: повышают уровень сахара в крови, активизируют работу сердца и временно усиливают активность иммунной системы.

В первые минуты под воздействием стресса формируется стандартная динамика поведения клеток иммунитета: они начинают мигрировать и перераспределяться. В кровь выбрасываются нейтрофилы, моноциты и другие клетки, готовые защищать организм от потенциальной угрозы. Павел Трахтман Заведующий отделением трансфузиологии детского медицинского центра имени Дмитрия Рогачёва, доктор медицинских наук и эксперт проекта «+Я»

Однако проблемы могут возникнуть, если стресс становится хроническим. При длительном повышении уровня гормонов стресса их действие меняется: они начинают нарушать работу иммунных клеток и подавлять иммунные реакции.

Трахтман отметил, что гормоны стресса воздействуют на иммунные клетки и нарушают выработку цитокинов — белков, с помощью которых клетки иммунной системы взаимодействуют друг с другом. Цитокины участвуют в регуляции воспаления, помогают организму противостоять некоторым патогенам и связаны с процессами кроветворения.

«Хронический стресс, напротив, способствует нарушению работы клеток иммунитета. Сильные эмоциональные переживания подавляют иммунные реакции», — рассказал эксперт.

По его словам, при хроническом стрессе страдают в том числе лейкоциты — белые кровяные клетки, защищающие организм от инфекций. При остром стрессе они мобилизуются и могут усиливать защитные реакции, однако при длительном напряжении их функция подавляется. Снижается способность клеток мигрировать к очагу воспаления, а сами они быстрее погибают.

Отдельное внимание врач уделил так называемым клеткам-киллерам — особому типу лимфоцитов, который участвует в уничтожении заражённых и изменённых клеток. Нарушение работы иммунной системы при хроническом стрессе может снижать эффективность защитных реакций организма.

Игнорировать постоянное перенапряжение не стоит. Чтобы поддерживать нормальную работу организма, важно следить за режимом сна, заниматься физической активностью и по возможности снижать уровень тревоги.

Отдельно специалист рассказал о донорстве крови. По его словам, разовая донация представляет собой контролируемый острый стресс — короткий и предсказуемый эпизод, который отличается от хронического напряжения.

«Кровопотеря при донации составляет не более 10% от общего объёма крови. А клеточный состав здоровый организм восстанавливает за пару дней», — отметил Трахтман.

Первая сдача крови может сопровождаться волнением, учащённым пульсом и кратковременной слабостью. При регулярном донорстве, по словам врача, организм проходит через этот эпизод быстрее и увереннее.

Кроме того, сама помощь другому человеку может становиться психологическим ресурсом, который приносит чувство удовлетворения и помогает отвлечься от навязчивых переживаний.

«Регулярное донорство — это не «прививка от стресса» в буквальном смысле, но действительно эффективный способ сочетать пользу для других с заботой о себе. Это весомая причина сдавать кровь на постоянной основе. Тем более, она нужна пациентам регулярно», — заключил эксперт.

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