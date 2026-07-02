Четырёхлапая терапия: как собаки запускают гормон счастья и снимают стресс лучше близких

2 июля отмечают День собак — и это отличный повод вспомнить, какую важную роль хвостатые друзья играют для нашей психики. Клинический психолог Станислав Самбурский объяснил по просьбе Life.ru, как именно собаки помогают справляться со стрессом, тревогой и чувством одиночества и почему порой их поддержка оказывается ценнее, чем общение с самыми близкими людьми.

По словам эксперта, в психологии есть понятие «корегуляция»: это когда человек успокаивается не усилием воли, а через контакт с другим живым существом. И собака здесь — идеальный помощник.

«Человек приходит с работы, уставший, злой, всё ещё прокручивает в голове дневные конфликты. Рабочая ситуация уже закончилась, а психика продолжает её «пережёвывать». И тут дома его встречает собака. У неё нет вопросов и претензий. Она не оценивает, сколько ты зарабатываешь, не требует становиться лучше, не смотрит на тебя как на проект, который надо срочно улучшить. Она просто рада. И человек моментально переключается из своих переживаний в «здесь и сейчас»», — поясняет Самбурский.

Огромную роль играет и обычная прогулка. Когда человек идёт по улице с собакой, он вынужден следить за ней: она дёргает поводок, останавливается, что‑то нюхает. Это спокойное движение без цели, свежий воздух, смена обстановки и телесный контакт — всё это работает как естественная саморегуляция. Собака буквально возвращает человека из тревожных мыслей в реальный трёхмерный мир, где прямо сейчас может быть хорошо.

При контакте с питомцем в организме вырабатываются окситоцин и эндорфины — гормоны удовольствия, привязанности и снижения стресса. Поэтому даже простое поглаживание собаки помогает уменьшить тревогу и чувство одиночества. Такой подход часто называют пет‑терапией: это не замена врачебной помощи, но быстрый и доступный способ вернуть себе душевное равновесие.

Ещё один важный момент — влияние собаки на самооценку. В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с чужой оценкой: на работе, дома, в кругу семьи. Близкие могут предъявлять претензии, дети — обижаться, супруги — быть недовольными. А собака принимает человека таким, какой он есть.

«Ей не нужны достижения. Ей не важно, сколько ты заработал, кого победил, где был прав, а где ошибся. Ей нужно, чтобы ты был рядом. И для психики это очень сильная опора», — подчёркивает психолог.

Особенно важна такая безусловная привязанность для людей с небольшим кругом устойчивых социальных связей: для одиноких, тревожных, тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием. Для них собака становится той самой точкой, где человек чувствует себя нужным.

Станислав Самбурский привёл пример из практики: его клиент — мужчина, переживший отъезд взрослых детей и выход на пенсию, — попал в больницу с инсультом вскоре после смерти своей собаки, с которой прожил 18 лет.

«Собака была с ним в непрерывном живом контакте каждый день. Она вытаскивала его на прогулку, давала ощущение, что он нужен, возвращала его в жизнь простыми действиями: встать, выйти, покормить, погладить, позаботиться. Когда собаки не стало, он потерял не просто питомца, а ежедневную связь, которая держала его в контакте с жизнью», — рассказывает специалист.

Психолог призывает не обесценивать привязанность к животным фразами вроде «это же просто собака» или «заведёшь другую». Для кого‑то питомец действительно просто домашнее животное, а для кого‑то — последняя стабильная опора, ежедневная радость и единственное место, где человек чувствует, что ему искренне рады.

«Собака не заменяет врача, психолога и общение с другими людьми. Но она может делать то, что многие люди рядом не делают: каждый день встречать человека так, будто он важен», — добавил Самбурский.

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