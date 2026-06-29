Анфиса Чехова отпраздновала день рождения своей тяжелобольной собаки Картошки

Телеведущая Анфиса Чехова устроила праздник своей тяжело больной собаке Картошке, которая сейчас находится в клинике в США. У питомца диагностировали лимфому, и ради лечения звёздная хозяйка уже несколько месяцев живёт за океаном.

Накануне Картошке исполнилось 7 лет. Обычно телеведущая каждый год отмечала день рождения любимицы: дарила ей угощения, воздушные шарики и обязательно публиковала праздничные фото.

В этот раз праздник прошёл иначе. Картошка встретила день рождения не рядом с хозяйкой, а в стерильном боксе после трансплантации. Чехова рассказала, что собака чувствует себя хорошо, а врачи и медсёстры внимательно за ней ухаживают.

Телеведущая заранее подготовила для питомца фотографии, шарик и любимое лакомство — мороженое. Главное пожелание Анфисы в этот день — здоровье для любимицы. Она надеется, что через пару недель Картошка снова будет с ней и вернётся домой бодрой и счастливой. Чехова призналась, что очень любит свою «одноглазую принцессу» и называет её «Полуспящая красавица».

«С Днём рождения, моя конфетка», — написала она.

Напомним, ещё в прошлом году Анфиса Чехова рассказывала, что собирается лечить Картошку в США. У собаки обнаружили лимфому — первичный рак. По словам ведущей, лечение связано со стволовыми клетками и использованием костного мозга. Она объясняла, что в американской клинике уже пролечили около 150 собак и смертельных случаев не было. Терапию планировали начать после химиотерапии, когда лимфоузлы уйдут и Картошка войдёт в ремиссию.