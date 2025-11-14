Собаку Анфисы Чеховой после химиотерапии пролечат в США стволовыми клетками

Телеведущая Анфиса Чехова намерена лечить в Америке своего любимого питомца и члена семьи — французского бульдога по кличке Картошка. Недавно у Картошки обнаружили лимфому, которая классифицируется как первичный рак. О состоянии животного звезда рассказала в беседе с Life.ru.

«Лечение связано со стволовыми клетками и с использованием костного мозга. У них так пролечили уже 150 собак, и не было ни одного смертельного случая. <…> Лечение начнётся после окончания химиотерапии. Сначала нужно, чтобы ушли все лимфоузлы, и собака вошла в ремиссию», — рассказала Чехова.

Анфиса Чехова — о лечении своей собаки Картошки. Видео © Life.ru

Заболевание у Картошки телеведущая заметила, когда изменилось поведение питомца. Собака стала нервной и начала набрасываться, у неё резко менялось настроение. Изначально казалось, что это возрастные изменения, но после выяснилось, что так развивалась болезнь.

На вопрос о сумме лечения в США, Чехова ответила, что денег ей не жалко.

«Деньги — это тлен, деньги всегда можно заработать. Я никогда не жалею денег, когда речь идёт о жизни, смерти и здоровье», — призналась Анфиса Чехова.

