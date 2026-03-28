«Мне хотелось бы самой выносить»: Анфиса Чехова призналась, что хочет родить ребёнка от Златопольского

Телеведущая Анфиса Чехова в интервью изданию «Теленеделя» призналась, что мечтает родить ребёнка от мужа, актёра Александра Златопольского. По её словам, для неё важно, чтобы в семье появился совместный малыш. При этом звезда подчеркнула, что не готова прибегать к ЭКО.

«Для меня важно, чтобы в семье был общий ребёнок. С другой стороны, если не будет, то я точно знаю, что не буду делать ЭКО. Потому что это опасно в моём возрасте. Или суррогатное материнство», — заявила Чехова.

Кроме того, телеведущая поделилась планами устроить вторую свадьбу — на этот раз на природе в тёплое время года.

Напомним, 48-летняя телеведущая Анфиса Чехова впервые вышла замуж. Избранником телеведущей стал продюсер Александр Златопольский. Торжество прошло в подмосковном «Барвиха Luxury Village». Супруг Чеховой рассказал, что на церемонии присутствовали их дети и его экс-супруга Наталья Донская — все они поддерживают тёплые отношения.