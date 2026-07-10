«Сломанная» поясница без грыжи: Врач рассказала о скрытой причине боли в спине и «мышцах Золушки»

Сильная боль в спине может сохраняться даже при отсутствии серьёзных изменений на МРТ. В подобных случаях источник проблемы нередко находится не в позвоночнике, а в мышцах, рассказала Life.ru врач-травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации Карина Семёнова.

Болит спина, а на МРТ ничего серьёзного? Возможно, дело не в самом позвоночнике. Боль в спине — одна из самых частых причин обращения к врачу. Обычно всё происходит по одному сценарию: боль не проходит несколько недель, человек делает МРТ, читает заключение с пугающими словами «протрузия», «грыжа», «костные разрастания» и приходит на приём в ожидании серьёзного диагноза. Но во время осмотра врач говорит: «Ничего критичного я не вижу. Это возрастные изменения, которые встречаются у многих людей». Карина Семёнова Врач травматолог-ортопед, врач ЛФК Института физической реабилитации

Эксперт отметила, что одной из наиболее распространённых причин хронической боли становится миофасциальный болевой синдром (МФБС) — состояние, при котором болят не позвонки и не диски, а сами мышцы. Это состояние, при котором в мышцах формируются триггерные точки — небольшие участки локального мышечного спазма и повышенной чувствительности. Во время осмотра врач может определить их при пальпации как плотные болезненные участки. Главная особенность триггерных точек заключается в другом: они способны вызывать отражённую боль.

По словам специалиста, при МФБС источник боли находится в одном месте, а ощущается она совершенно в другом. Именно поэтому человеку может казаться, что у него болит позвоночник, тазобедренный сустав или даже внутренние органы, хотя истинная причина скрывается в мышцах.

Иногда интенсивность такой боли достигает 7–8 баллов из 10, серьёзно ограничивая привычную активность человека. Малоподвижный образ жизни создаёт практически идеальные условия для развития МФБС: длительная работа за компьютером, продолжительные статические нагрузки, недостаток регулярной физической активности, неправильная техника выполнения упражнений, резкое увеличение тренировочных нагрузок, хронический стресс, недостаточное восстановление после физических нагрузок. Сегодня многие предпочитают заниматься самостоятельно, ориентируясь на советы из интернета. Однако без понимания биомеханики движения можно усугубить проблему, а не решить её.

Кроме того, хронический стресс сам по себе способствует повышению мышечного напряжения, особенно в области шеи и верхнего плечевого пояса. Особенно часто страдают так называемые «мышцы Золушки». Это небольшие мышечные волокна, которые первыми включаются в работу и последними выключаются, выполняя длительную статическую нагрузку практически без отдыха. Со временем они перегружаются, в них формируются триггерные точки, которые и становятся источником боли.

Если речь идёт о боли в пояснице, то наиболее часто вовлекаются: квадратная мышца поясницы; грушевидная мышца; средняя ягодичная мышца; разгибатели позвоночника в области грудо-поясничного перехода. Например, триггерные точки в квадратной мышце поясницы могут создавать ощущение «сломавшейся» поясницы, когда человеку тяжело разогнуться или сделать несколько шагов после подъёма. Напряжённая грушевидная мышца способна имитировать компрессию седалищного нерва: боль распространяется по ягодице и задней поверхности бедра. Именно поэтому далеко не каждая боль, отдающая в ногу, означает наличие грыжи межпозвоночного диска.

«Прежде чем поставить диагноз «миофасциальный болевой синдром», врач обязан исключить более серьёзные причины боли. МРТ — удобный и важный инструмент диагностики, но оно не должно оцениваться отдельно от пациента. Хороший специалист всегда анализирует снимки вместе с жалобами, проводит полноценный осмотр, выполняет ортопедические и неврологические тесты и только после этого делает выводы о причине боли», — отмечает собеседница Life.ru

По словам врача, практически у каждого второго человека старше 25 лет на МРТ можно обнаружить протрузии, небольшие грыжи или признаки дегенеративных изменений позвоночника. Но это вовсе не означает, что именно они вызывают боль.

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