Массажист раскрыла 6 домашних спа-ритуалов, которые помогут разогнать лимфу
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Специалист по массажу и реабилитации практик-центра Ampermy Ольга Савченко рассказала Life.ru, какие домашние процедуры могут способствовать улучшению лимфотока и уменьшению отёков без интенсивных физических нагрузок.
Лимфатическая система — единственная система организма, у которой нет собственного «насоса». Её движение обеспечивают мышечные сокращения и работа диафрагмы. Именно эти механизмы лежат в основе любого лимфодренажа.
По словам Савченко, часть процедур действительно можно выполнять дома, если соблюдать правильную технику.
Одним из таких способов она назвала массаж сухой щёткой. Для процедуры лучше использовать натуральную щётку и средство, обеспечивающее скольжение, — например, лёгкое масло или гель для душа. Выполнять такой массаж рекомендуется не чаще одного раза в неделю, чтобы не пересушить кожу. Все движения должны быть направлены по ходу лимфотока — от стоп вверх, от кистей к плечам, от поясницы к шее.
Ещё один доступный способ — контрастный душ. При этом речь идёт не о ледяной воде и не о кипятке, а о чередовании комфортно тёплой и прохладной воды примерно по 30 секунд с завершением процедуры прохладной водой. По словам специалиста, перепады температуры помогают улучшить микроциркуляцию.
Также дома можно выполнять лёгкий лимфодренажный самомассаж. Для этого используются медленные круговые поглаживания: от ключиц к плечам, от центра груди к подмышкам, от области живота к паху, а также от коленей вверх. Такая техника помогает уменьшить ощущение тяжести и отёчность.
Савченко также рекомендует домашние обёртывания с морской солью или голубой глиной. Для этого две столовые ложки соли или глины смешивают с тёплой водой до консистенции кашицы, наносят на кожу, оборачивают участок пищевой плёнкой на 20–30 минут, а затем смывают состав контрастным душем. По словам специалиста, такие процедуры помогают уменьшить задержку жидкости и дают ощущение лёгкости.
Ещё один домашний способ — тёплая ванна с пищевой содой, морской солью и небольшим количеством йода. По мнению эксперта, такая процедура также способствует расслаблению и может помочь уменьшить ощущение отёчности.
Особое внимание Савченко уделила диафрагмальному дыханию.
«Диафрагмальное дыхание — главный «насос» лимфы. Ни одна тренировка не задействует диафрагму так целенаправленно, как глубокое дыхание животом», — отметила массажист.
Для выполнения упражнения нужно лечь на спину, положить руку на живот и сделать около десяти медленных вдохов и выдохов, позволяя животу подниматься на вдохе и опускаться на выдохе.
При этом эксперт подчёркивает, что домашние процедуры не способны заменить профессиональную помощь при выраженных нарушениях лимфооттока.
«Домашние методы — это база. При стойких застойных явлениях, глубоких изменениях тканей и необходимости коррекции контуров тела могут потребоваться профессиональные процедуры», — заключила специалист.
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