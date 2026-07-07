Массажист раскрыла 6 домашних спа-ритуалов, которые помогут разогнать лимфу

Специалист по массажу и реабилитации практик-центра Ampermy Ольга Савченко рассказала Life.ru, какие домашние процедуры могут способствовать улучшению лимфотока и уменьшению отёков без интенсивных физических нагрузок.

Лимфатическая система — единственная система организма, у которой нет собственного «насоса». Её движение обеспечивают мышечные сокращения и работа диафрагмы. Именно эти механизмы лежат в основе любого лимфодренажа. Ольга Савченко Топ-специалист по массажу и реабилитации практик-центра Ampermy

По словам Савченко, часть процедур действительно можно выполнять дома, если соблюдать правильную технику.

Одним из таких способов она назвала массаж сухой щёткой. Для процедуры лучше использовать натуральную щётку и средство, обеспечивающее скольжение, — например, лёгкое масло или гель для душа. Выполнять такой массаж рекомендуется не чаще одного раза в неделю, чтобы не пересушить кожу. Все движения должны быть направлены по ходу лимфотока — от стоп вверх, от кистей к плечам, от поясницы к шее.

Ещё один доступный способ — контрастный душ. При этом речь идёт не о ледяной воде и не о кипятке, а о чередовании комфортно тёплой и прохладной воды примерно по 30 секунд с завершением процедуры прохладной водой. По словам специалиста, перепады температуры помогают улучшить микроциркуляцию.

Также дома можно выполнять лёгкий лимфодренажный самомассаж. Для этого используются медленные круговые поглаживания: от ключиц к плечам, от центра груди к подмышкам, от области живота к паху, а также от коленей вверх. Такая техника помогает уменьшить ощущение тяжести и отёчность.

Савченко также рекомендует домашние обёртывания с морской солью или голубой глиной. Для этого две столовые ложки соли или глины смешивают с тёплой водой до консистенции кашицы, наносят на кожу, оборачивают участок пищевой плёнкой на 20–30 минут, а затем смывают состав контрастным душем. По словам специалиста, такие процедуры помогают уменьшить задержку жидкости и дают ощущение лёгкости.

Ещё один домашний способ — тёплая ванна с пищевой содой, морской солью и небольшим количеством йода. По мнению эксперта, такая процедура также способствует расслаблению и может помочь уменьшить ощущение отёчности.

Особое внимание Савченко уделила диафрагмальному дыханию.

«Диафрагмальное дыхание — главный «насос» лимфы. Ни одна тренировка не задействует диафрагму так целенаправленно, как глубокое дыхание животом», — отметила массажист.

Для выполнения упражнения нужно лечь на спину, положить руку на живот и сделать около десяти медленных вдохов и выдохов, позволяя животу подниматься на вдохе и опускаться на выдохе.

При этом эксперт подчёркивает, что домашние процедуры не способны заменить профессиональную помощь при выраженных нарушениях лимфооттока.

«Домашние методы — это база. При стойких застойных явлениях, глубоких изменениях тканей и необходимости коррекции контуров тела могут потребоваться профессиональные процедуры», — заключила специалист.

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