«Человек стареет ногами»: Плохой уход за стопами может обернуться простатитом

Стопы — это фундамент тела, однако их значимость часто недооценивают. Сертифицированный массажист Юлия Адетона в беседе с Life.ru объяснила, как состояние стоп влияет на опорно-двигательный аппарат и общее самочувствие человека.

В стопе 106 связок, 19 мышц, 27 костей и суставов. Она должна быть подвижной, как кисть руки. Но из-за неподходящей обуви, сидячего образа жизни и наследственных факторов подвижность теряется. После 50 лет это проявляется плоскостопием, артрозами голеностопного сустава, диабетической стопой. Юлия Адетона Сертифицированный массажист

По словам специалиста, стопа тесно связана с коленным суставом, а положение колена влияет на таз и поясничный отдел позвоночника. Поэтому нарушения в работе стопы могут способствовать развитию хронических болей в спине.

При обращении к врачу пациентам нередко ставят диагнозы «остеохондроз», «грыжа» или «протрузия». Однако инструментальные методы диагностики показывают главным образом состояние костной и хрящевой ткани. Состояние мышечной системы при этом оценивается далеко не всегда.

Как пояснила Адетона, именно мышцы обеспечивают питание и подвижность позвоночника. При недостатке физической активности их работа ухудшается, что негативно отражается на состоянии опорно-двигательного аппарата.

«Человек стареет ногами, а не годами. Потому что ноги — это основной рычаг, обеспечивающий движение крови и лимфы от нижних конечностей к сердцу. Без работы мышц ног сердечному насосу становится сложнее поддерживать полноценное кровообращение», — отметила специалист.

По мнению массажиста, ухудшение кровотока может негативно отражаться на состоянии органов малого таза и работе кишечника, рискуя спровоцировать миому у женщин или простатит у мужчин. Именно поэтому здоровье стоп и ног важно поддерживать на протяжении всей жизни.

Отдельное внимание эксперт уделила обуви. Модели с плохой амортизацией и узким мыском могут провоцировать избыточную пронацию — заваливание стопы внутрь. В результате возрастает нагрузка на мышцы и суставы, а изменения постепенно затрагивают колени, таз и поясничный отдел позвоночника.

Для профилактики специалист рекомендует выбирать обувь с гибкой амортизирующей подошвой, широким носком и поддержкой свода стопы. При плоскостопии могут потребоваться индивидуальные ортопедические стельки.

Также полезны регулярные упражнения для укрепления стоп и голеностопных суставов: ходьба на носках, захват мелких предметов пальцами ног и упражнения на баланс.

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