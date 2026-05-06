«Утренний ржавый позвоночник»: Ранние и необычные сигналы болезни Бехтерева, которые легко пропустить

6 мая отмечается Всемирный день борьбы с анкилозирующим спондилитом (болезнью Бехтерева). Врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Наталья Степанова назвала Life.ru ранние и необычные сигналы болезни.

Анкилозирующий спондилит начинается тихо и часто маскируется под «обычный остеохондроз» или последствия сидячей работы. Это воспалительное заболевание позвоночника и суставов, при котором иммунная система атакует связки и суставные соединения, со временем приводя к их окостенению и утрате подвижности. Чем раньше распознать первые признаки, тем больше шансов замедлить процесс и сохранить нормальную подвижность.

Для болезни Бехтерева характерна особая воспалительная боль в спине: она чаще появляется в молодом возрасте (до 40 лет), начинается исподволь, длится месяцами, усиливается в покое и ночью, но заметно облегчается при движении и после разминки. Один из самых ранних и недооценённых симптомов — утренняя скованность в пояснице и крестце, которая длится 30 минут и дольше и «расхаживается» после горячего душа или зарядки. Со временем человек замечает, что всё труднее наклоняться, поворачивать корпус и шею, а объём движений головой уменьшается. Наталья Степанова Врач-ревматолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.

По словам эксперта, есть и более необычные сигналы. Довольно ранним проявлением может быть упорная боль в пятках — воспаление мест прикрепления сухожилий (энтезит), из-за чего ходьба и стояние становятся мучительными.

Часто встречаются эпизоды воспаления глаз (увеит): покраснение, боль, светобоязнь и ухудшение зрения на один глаз, которые требуют срочного осмотра офтальмолога. У части пациентов появляются чувство сжатия грудной клетки, боль при глубоком вдохе, кашле или чихании из-за вовлечения рёбернопозвоночных сочленений, а также необъяснимая усталость и похудение.

«По мере прогрессирования формируются характерные изменения осанки: усиленная сутулость, ограничение подвижности позвоночника, «поза просителя» при выраженном сгибании вперёд или, наоборот, выпрямление всех изгибов («поза гордеца»)», — уточняет специалист.

В тяжёлых случаях болезнь может осложняться остеопорозом, переломами позвонков, поражением сердца и сосудов, лёгких, почек, а также редким, но серьёзным «синдромом конского хвоста» с болью, онемением в ногах и нарушением контроля мочеиспускания и стула.

Диагноз подтверждают по сочетанию клиники, рентгенологических и МРТ признаков сакроилиита, анализов крови и генетического маркера HLAB27, а раннее обращение к ревматологу позволяет начать лечение до необратимого сращения суставов и сформировать индивидуальную программу ЛФК и реабилитации.

Иногда болезнь Бехтерева также проявляется прыщами. Очень часто болезни из группы спондилоартритов связаны с псориазом: длительное течение активной формы этой патологии, особенно с поражением ногтевых пластин, повышает риск развития воспаления в позвоночнике. В ряде случаев встречается гнойничковая сыпь, которую действительно можно принять за прыщи, но которая тоже связана с воспалительным процессом в спине.