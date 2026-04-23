«Не просто прыщи»: Ревматолог предупредил о скрытых признаках болезни Бехтерева

Болезнь Бехтерева иногда проявляется неспецифическими симптомами — например, прыщами или чувством усталости. Об этом предупредил врач-ревматолог, старший научный сотрудник Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета Алексей Мешков.

Это хроническое иммуновоспалительное заболевание в первую очередь поражает позвоночник и крестцово-подвздошные суставы, вызывая боль, скованность и в тяжёлых случаях — сращение суставов с потерей подвижности.

«Начало может быть неспецифическим, и заболевание иногда дебютирует с симптомов, которые на первый взгляд не кажутся с ним связанными. Наиболее известные признаки — боль в спине, ограничение подвижности, «поза просителя» и, в более выраженных случаях, так называемый «бамбуковый позвоночник». Однако это лишь одно из возможных проявлений болезни», — заметил доктор в комментарии для «Газеты.ru».

При спондилоартритах воспаление может затрагивать не только позвоночник и суставы, но и внескелетные органы. К таким проявлениям относятся поражения кожи, кишечника и иногда глаз.

Специалист пояснил, что кожные высыпания действительно могут быть одним из симптомов заболевания, но он бы не называл их просто прыщами. По словам ревматолога, очень часто болезни из группы спондилоартритов связаны с псориазом: длительное течение активной формы этой патологии, особенно с поражением ногтевых пластин, повышает риск развития воспаления в позвоночнике. В ряде случаев встречается гнойничковая сыпь, которую действительно можно принять за прыщи, но которая тоже связана с воспалительным процессом в спине.

Говоря об усталости, Мешков посоветовал не искать причины исключительно через предполагаемые диагнозы, чтобы не провоцировать тревожность. При анкилозирующем спондилите слабость и усталость выделяют как отдельный параметр при оценке активности болезни, но если других жалоб нет, оснований думать в первую очередь именно об этом заболевании нет. Разумная настороженность необходима, но не менее важно соблюдать баланс и не заниматься самостоятельной гипердиагностикой.

