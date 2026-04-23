Дверь для инфекции: Офтальмолог рассказал, почему весной опасно тереть глаза и как нельзя лечить ячмень

Любая микротравма роговицы может стать причиной возникновения инфекций, особенно если потереть глаза грязными после улицы руками. Об этом предупредил офтальмолог Антон Казанцев. Врач перечислил весенние правила гигиены глаз и объяснил, какие продукты помогут поддержать зрение после зимы, а также назвал действия, которые категорически запрещены при любых глазных болезнях.

Специалист пояснил, что с приходом тепла люди чаще бывают на улице, трогают лицо после транспорта, сталкиваются с пылью и спорами растений. В результате появляются покраснения, гнойные выделения, ячмени и конъюнктивиты.

«Когда мы чешем глаза или даже веки, мы травмируем кожу или роговицу. Микротравмы становятся входными воротами для инфекции, что приводит к ячменям, кератитам и другим осложнениям. Нужно обязательно пользоваться влажными антибактериальными салфетками после общественного транспорта до того, как прикоснулись к лицу», — сказал Казанцев в комментарии «Радио 1».

По словам врача, при заболевании глаз нельзя их греть, тереть веки, использовать народные средства (сок алоэ, чайную заварку, подорожник), делать тканевые повязки и компрессы. Контактные линзы тоже под запретом.

Что касается зимнего авитаминоза, офтальмолог успокоил: изменения наступают только при очень длительном дефиците. Тем не менее, поддержать зрение стоит. Он посоветовал включить в рацион шпинат, рукколу, петрушку, укроп (источники лютеина), а также морковь, тыкву и сладкий перец, содержащие бета-каротин.

