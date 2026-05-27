Длительное воздержание может влиять на качество спермы и потенцию, предупредил уролог

Уролог предупредил о риске простатита при длительном воздержании

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marko Aliaksandr

Вопрос о пользе или вреде длительного полового воздержания для мужчин давно окружён мифами. Одни считают, что «накопление» улучшает потенцию и качество спермы, другие — что длительное отсутствие сексуальной активности может навредить здоровью. Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника» Тимур Бицоев рассказал Life.ru, что по этому поводу говорит современная медицина.

Предстательная железа постоянно вырабатывает секрет, который в норме выводится во время эякуляции. При длительном воздержании этот секрет накапливается в ацинусах простаты, его вязкость повышается. Возникают застойные явления, создающие благоприятную среду для размножения условно-патогенной флоры.

Тимур Бицоев

Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиника»

По словам специалиста, результатом таких процессов нередко становится хронический абактериальный простатит. Это состояние сопровождается ноющими болями в промежности, дискомфортом при мочеиспускании и ухудшением качества эрекции.

Кроме того, застой секрета может повышать риск образования простатических конкрементов — мелких камней в тканях предстательной железы. Они способны поддерживать хроническое воспаление и становиться очагом рецидивирующих инфекций.

Воздержание и качество спермы

Распространено мнение, что длительное воздержание помогает улучшить качество спермы перед зачатием. Однако клинические данные показывают обратное. При длительном отсутствии эякуляции в сперме накапливаются старые сперматозоиды с изменённой морфологией и повреждениями ДНК, а их подвижность снижается.

«Оптимальный период воздержания для улучшения фертильности, согласно данным ВОЗ, составляет от двух до пяти дней. Более длительные паузы могут ухудшать репродуктивный потенциал», — отметил уролог.

Почему страдает потенция

По словам врача, длительное воздержание чаще негативно влияет на эректильную функцию, чем улучшает её.

При отсутствии регулярной сексуальной активности снижается тонус гладкой мускулатуры кавернозных тел и ухудшается кровоснабжение. Кроме того, у мужчины может формироваться тревожность, связанная со следующим половым контактом, и неуверенность в собственных возможностях. В результате развивается психогенный компонент эректильной дисфункции.

Кто находится в группе риска

Особенно осторожными, по словам специалиста, стоит быть мужчинам с уже существующими застойными явлениями в малом тазу — например, при сидячей работе и низкой физической активности. Также в группе риска находятся пациенты с хроническим простатитом в анамнезе.

Им длительные перерывы в сексуальной активности врач не рекомендует.

В целом, подчёркивает Бицоев, регулярная сексуальная активность считается важной частью профилактики урологических заболеваний и поддержания мужского здоровья.

Ранее Life.ru рассказывал, как влияет на мужское здоровье недостаток воды. Хронический дефицит жидкости постепенно вредит простате, почкам и сперматозоидам. Мужчина не замечает изменений сразу, но последствия накапливаются. Сперма становится гуще, подвижность сперматозоидов падает, бактерии застаиваются, в почках образуются камни.

