Творческий конец: Урологи в ужасе от находок в мужской уретре — от мелков до швейных игл

Инородные тела в мужской уретре — далеко не редкость для урологов. Некоторые пациенты намеренно помещают в мочеиспускательный канал различные предметы. О необычных случаях из практики рассказал Life.ru врач уролог-андролог Андрей Смерницкий. По его словам, особенно часто с подобными ситуациями он сталкивался во время работы в больнице скорой помощи.

«Это очень травмирующее занятие. Пациенты вводят предметы в уретру ради сексуального удовольствия — во время полового акта или мастурбации. Думаю, так поступают либо по этой причине, либо это психически нездоровые люди», — рассказал Смерницкий.

Последствия зависят от степени повреждения мочеиспускательного канала. Самое «лёгкое» осложнение — гнойный уретрит, то есть воспаление уретры. Более тяжёлый вариант — массивное кровотечение, или уретроррагия. Исход зависит от объёма кровопотери и характера травмы.

При серьёзном повреждении человек может полностью потерять возможность мочиться самостоятельно. В таких случаях врачи устанавливают цистостому — специальную трубку для отвода мочи через брюшную стенку. В наиболее тяжёлых ситуациях травма способна привести даже к летальному исходу.

Если инородное тело долго остаётся в уретре или попадает в мочевой пузырь, развивается выраженное гнойное воспаление. Иногда требуется операция, в более лёгких случаях — дренирование мочевого пузыря. Универсального решения здесь нет: лечение подбирается индивидуально.

По словам уролога, чаще всего пациенты используют различные продолговатые предметы. Среди типичных находок — термометры и спицы. Некоторые пациенты, как отметил врач, утверждают, что «измеряли температуру».

Из необычных случаев Смерницкий вспомнил карандаши для рисования, восковые мелки, крупные швейные иглы, вязальные крючки и деревянные палочки для маникюра.

В общем, у кого на что хватит фантазии. Андрей Смерницкий Врач уролог-андролог

