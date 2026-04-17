В Санкт-Петербурге среди IT-специалистов вырос спрос на увеличение пениса

В Санкт-Петербурге начали фиксировать заметный спрос на процедуры по увеличению пениса. Как пишет Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на врача-уролога Андрея Шестых, мужчинам обещают до +6 см.

Способы делятся на два метода: хирургическое удлинение, обещающее прирост до шести сантиметров, и инъекция гиалуроновой кислоты, которая даёт до полутора сантиметров.

Врач добавил, что девять сантиметров — это физиологическая норма. Медицинским показанием к операциям является диагноз «микропенис», который ставится при длине менее 4 сантиметров в вытянутом состоянии. Чаще всего на такие процедуры решаются мужчины из IT-сферы, бизнеса и стоматологии. Самый возрастной пациент — 73-летний дедушка, который гордо объявил о бурной сексуальной жизни с супругой.

А ранее житель Великобритании лишился 10 сантиметров полового органа при изначальных 20 из-за онкологии, но несмотря на это смог стать отцом. У 26-летнего Стивена Хэмилла родился сын, которому сейчас уже четыре года. После пережитого мужчина получил от друзей прозвище Stumpy (Коротышка). Он отмечает, что спокойно шутит о перенесённой операции во время знакомств, и это не мешает его личной жизни.