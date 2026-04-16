Глава Минздрава США вырезал пенис мёртвого енота, пока дети ждали в машине

Роберт Кеннеди-младший, возглавляющий Министерство здравоохранения США, вновь привлёк внимание необычной историей. Выяснилось, что чиновник давно питает страсть к вскрытиям животных, которые порой шокировали даже его семью, пишет New York Post.

Однажды во время поездки с детьми он заметил на шоссе мёртвого енота. Глава ведомства остановил седан, вышел на обочину и отрезал у зверька половые органы. Позже он объяснил это желанием «изучить их позже». Сам министр признавался, что отпрыски терпеливо ждали его возвращения в машине.

В книге журналистки The Post Изабель Винсент приводятся прямые слова чиновника: «Я стоял перед своей припаркованной машиной на шоссе I-684, вырезая пенис у сбитого на дороге енота». Этот инцидент — лишь один из череды подобных случаев, связанных с его именем.

Ранее политик рассказывал, как после неудачной попытки снять шкуру подбросил тушу медвежонка в Центральный парк. А его дочь Кэтлин вспоминала поездку с головой кита на крыше автомобиля. Из-за отвратительного запаха всей семье пришлось надеть пакеты с прорезями для рта, чем вызывать недовольство других водителей. Странное увлечение проявилось у Кеннеди ещё в колледже: тогда он предпочитал кормить хищных птиц.

Ранее министр рассказал о многолетней борьбе с зависимостью от алкоголя, кокаина и героина. Также он признался, что что остаётся трезвым уже 43 года благодаря группам поддержки. А ещё Кеннеди отметил, что не боится микробов. Причиной назвал своё прошлое, связанное с употреблением наркотиков прямо с крышки унитаза.