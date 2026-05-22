Простатит и бесплодие грозят мужчинам, которые забывают про воду

Вода — это жизнь. Для мужского здоровья эта фраза имеет буквальный смысл. Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники» Тимур Бицоев в комментарии для Life.ru предупредил, что хроническая нехватка жидкости незаметно, но верно бьёт по простате, почкам и сперматозоидам. Густая сперма, вялые «хвостики», застой бактерий и даже камни в почках — вот расплата за игнорирование стакана воды.

Семенная жидкость примерно на 80–90% состоит из воды. При дефиците жидкости снижается общий объём эякулята, сперматозоиды оказываются в более густой среде, что уменьшает их подвижность. Клинические исследования показывают, что даже лёгкая степень обезвоживания может временно ухудшать фертильность у мужчин. Кроме того, при обезвоживании секрет простаты становится более вязким, его отток затрудняется. Возникают застойные явления, которые создают идеальную среду для размножения бактерий и развития хронического простатита. Тимур Бицоев Уролог-андролог Центра репродуктивного здоровья «СМ-Клиники»

Первая зона риска — почки

При дефиците жидкости моча становится более концентрированной, минеральные соли кристаллизуются, что увеличивает риск образования камней.

Вторая — предстательная железа

Для нормального выделения секрета простаты нужно достаточное количество жидкости; при обезвоживании секрет густеет, возникает застой, а это идеальная среда для бактерий и развития хронического простатита.

Сколько же воды необходимо мужчине?

Универсальной цифры нет, всё зависит от массы тела, физической активности и климата. Однако ориентир для здорового мужчины — 1,5–2 литра чистой воды в сутки (помимо жидких блюд, чая и кофе). Главный клинический маркер достаточного питьевого режима — цвет мочи: она должна быть соломенно-жёлтой, а не тёмно-жёлтой или насыщенно-оранжевой.

«Поддержание адекватного питьевого режима — это не общая рекомендация, а конкретная мера профилактики мочекаменной болезни, простатита, нарушений фертильности. Достаточное потребление воды — один из самых простых, доступных и эффективных способов сохранить мужское здоровье на долгие годы», — подчеркнул медик.

Мужчинам, которые активно занимаются спортом, трудятся на жаре или часто пьют кофе и алкоголь, стоит особенно следить за тем, сколько воды они потребляют. Эти напитки выводят жидкость из организма, поэтому им нужно пить больше. Уролог предупреждает: если организм постоянно недополучает воду, это может привести к образованию камней в почках. А ведь каждый десятый мужчина в России сталкивается с этой проблемой.

