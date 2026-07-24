«Брешь между сейчас и тогда»: Что такое «мозговая жвачка» и как выйти из состояния тревоги

Постоянные тревожные мысли, проблемы со сном и аппетитом — знакомо? Клинический психолог Светлана Свинцова в беседе с Леди Mail объяснила, чем тревога отличается от стресса и как с ней справляться.

Тревога — это реакция на угрозу, с которой человек ещё не столкнулся, но уже боится. Это «брешь между сейчас и тогда», постоянное возвращение к навязчивым мыслям, ритуалам, нерешительность. Стресс же — реакция на непосредственную опасность здесь и сейчас.

Тревожность бывает ситуативной (эмоциональное состояние) и устойчивой чертой характера. В малых дозах она полезна — помогает замечать угрозы. Но хроническая тревога разрушает: нарушает сон, аппетит, работу ЖКТ и повышает риск депрессии.

Что делать?

— Отличайте тревогу от стресса. Если угрозы нет, а страх есть — работайте с мыслями.

— Практикуйте медитацию осознанности: она снижает давление, расслабляет мышцы, успокаивает.

— Следите за питанием. Тревога часто ведёт к перееданию или отказу от еды.

— Наладьте сон: 7–8 часов или 4 цикла по 1,5 часа.

— Учитесь распознавать эмоции: задавайте себе вопрос «Что я сейчас чувствую?»

Если тревога мешает жить, работать и строить отношения, не откладывайте визит к психиатру или психотерапевту. Специалист поможет медикаментозно снять острые симптомы и проработать внутренние конфликты.

А ранее гуру из Индии раскрыл, что дыхательные упражнения помогают меньше тревожиться. По его словам, интерес к медитации и разным практикам сегодня очень высок среди людей. Подобные занятия перестали быть роскошью или увлечением.