«Брешь между сейчас и тогда»: Что такое «мозговая жвачка» и как выйти из состояния тревоги
Психолог Свинцова: Тревога — «брешь между сейчас и тогда», страх перед будущим
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Постоянные тревожные мысли, проблемы со сном и аппетитом — знакомо? Клинический психолог Светлана Свинцова в беседе с Леди Mail объяснила, чем тревога отличается от стресса и как с ней справляться.
Тревога — это реакция на угрозу, с которой человек ещё не столкнулся, но уже боится. Это «брешь между сейчас и тогда», постоянное возвращение к навязчивым мыслям, ритуалам, нерешительность. Стресс же — реакция на непосредственную опасность здесь и сейчас.
Тревожность бывает ситуативной (эмоциональное состояние) и устойчивой чертой характера. В малых дозах она полезна — помогает замечать угрозы. Но хроническая тревога разрушает: нарушает сон, аппетит, работу ЖКТ и повышает риск депрессии.
Что делать?
— Отличайте тревогу от стресса. Если угрозы нет, а страх есть — работайте с мыслями.
— Практикуйте медитацию осознанности: она снижает давление, расслабляет мышцы, успокаивает.
— Следите за питанием. Тревога часто ведёт к перееданию или отказу от еды.
— Наладьте сон: 7–8 часов или 4 цикла по 1,5 часа.
— Учитесь распознавать эмоции: задавайте себе вопрос «Что я сейчас чувствую?»
Если тревога мешает жить, работать и строить отношения, не откладывайте визит к психиатру или психотерапевту. Специалист поможет медикаментозно снять острые симптомы и проработать внутренние конфликты.
А ранее гуру из Индии раскрыл, что дыхательные упражнения помогают меньше тревожиться. По его словам, интерес к медитации и разным практикам сегодня очень высок среди людей. Подобные занятия перестали быть роскошью или увлечением.
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