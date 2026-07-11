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Регион
11 июля, 10:14

«Секрет спокойствия — в дыхании»: Индийский гуру рассказал, как перестать тревожиться

Гуру Шри Шри Рави Шанкар: Дыхательные упражнения помогают меньше тревожиться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Okrasiuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Okrasiuk

Регулярные дыхательные упражнения помогают человеку меньше тревожиться и принимать более обдуманные решения. Об этом РИА «Новости» рассказал индийский гуру и основатель международного фонда «Искусство жизни» Шри Шри Рави Шанкар. По его словам, такие практики не только уменьшают тревогу, но и обостряют интуицию.

«Всё это способствует принятию более взвешенных и эффективных решений», — отметил он.

Гуру также обратил внимание на то, что интерес к медитации и разным практикам сегодня очень высок среди людей. Он подчеркнул, что подобные занятия перестали быть роскошью или увлечением. В настоящее время они стали важной составляющей для укрепления ментального здоровья.

Шри Шри Рави Шанкар заключил, что здоровье тела и счастье ума невозможны без крепкого ментального здоровья, которое выступает обязательным условием для них.

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Незадолго до этого эксперт Роман Крастелев заявил, что психические расстройства среди россиян распространяются всё быстрее, а продажи антидепрессантов за семь лет выросли вчетверо. При этом многие люди считают стыдным признать проблему и годами терпят вместо обращения к врачу. Особую тревогу, по его словам, вызывает рост числа подростков с такими диагнозами.

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Вероника Бакумченко
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