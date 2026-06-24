«Диагноз у каждого седьмого»: Почему в мире стало вдвое больше психов за последние 36 лет

Число людей с диагностированными психическими расстройствами в мире с 1990 года выросло почти вдвое и достигло 1,17 миллиарда человек. Об этом со ссылкой на данные международного исследования, опубликованного в медицинском журнале «Ланцет», пишет «Вечерняя Москва».

Рост частично связан с увеличением населения планеты, однако специалисты отмечают и повышение относительных показателей. Распространённость психических заболеваний выросла почти на четверть и сейчас составляет 14,2% от всего населения Земли, то есть диагноз есть примерно у каждого седьмого человека.

Речь идёт не только о лёгких или пограничных состояниях, а о серьёзных нарушениях, среди которых тревожные расстройства, депрессия, дистимия, анорексия, булимия, шизофрения и расстройства поведения. Такие заболевания могут приводить к инвалидности и повышать риск преждевременной смерти.

Одной из причин роста эксперты называют улучшение диагностики и доступности психиатрической помощи, в том числе благодаря телемедицине. На статистику также влияет глобализация: люди чаще переезжают, оказываются в поле зрения специалистов. Кроме того, больные люди реже скрывают ментальные проблемы.

Тем временем россиян захлестнула эпидемия любовной обсессии. Речь идёт о состоянии, при котором человек патологически зацикливается на объекте симпатии. Однако в большинстве случаев это не психическое заболевание, а так называемая аддикция отношений.