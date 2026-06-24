Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 11:27

«Диагноз у каждого седьмого»: Почему в мире стало вдвое больше психов за последние 36 лет

Число людей с психическими диагнозами в мире выросло вдвое с 1990 года

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Число людей с диагностированными психическими расстройствами в мире с 1990 года выросло почти вдвое и достигло 1,17 миллиарда человек. Об этом со ссылкой на данные международного исследования, опубликованного в медицинском журнале «Ланцет», пишет «Вечерняя Москва».

Рост частично связан с увеличением населения планеты, однако специалисты отмечают и повышение относительных показателей. Распространённость психических заболеваний выросла почти на четверть и сейчас составляет 14,2% от всего населения Земли, то есть диагноз есть примерно у каждого седьмого человека.

Учёные связали бургерную «западную диету» с риском психических расстройств
Учёные связали бургерную «западную диету» с риском психических расстройств

Речь идёт не только о лёгких или пограничных состояниях, а о серьёзных нарушениях, среди которых тревожные расстройства, депрессия, дистимия, анорексия, булимия, шизофрения и расстройства поведения. Такие заболевания могут приводить к инвалидности и повышать риск преждевременной смерти.

Одной из причин роста эксперты называют улучшение диагностики и доступности психиатрической помощи, в том числе благодаря телемедицине. На статистику также влияет глобализация: люди чаще переезжают, оказываются в поле зрения специалистов. Кроме того, больные люди реже скрывают ментальные проблемы.

Каждый седьмой осуждённый в 2025 году имел расстройства из-за наркотиков
Каждый седьмой осуждённый в 2025 году имел расстройства из-за наркотиков

Тем временем россиян захлестнула эпидемия любовной обсессии. Речь идёт о состоянии, при котором человек патологически зацикливается на объекте симпатии. Однако в большинстве случаев это не психическое заболевание, а так называемая аддикция отношений.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Психология
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar