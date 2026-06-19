Слежка, ревность, зависимость: Россиян захлестнула эпидемия любовной обсессии

Психотерапевты фиксируют резкий наплыв пациентов с любовной обсессией. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на практикующих специалистов.

Речь идёт о состоянии, при котором человек патологически зацикливается на объекте симпатии. Одержимость проявляется навязчивыми сообщениями, бесконечными звонками, слежкой за социальными сетями и болезненной ревностью.

По словам врача-психиатра Валерии Закуражной, в большинстве случаев это не психическое заболевание, а так называемая аддикция отношений. Партнёр становится главным источником эмоций, и зависимость от него сравнима с тягой к вредной привычке.

Проблема затрагивает мужчин и женщин всех возрастов. До полноценного психоза доходит редко, однако единичные случаи всё же встречаются.

В тяжёлой форме гиперфиксация перерастает в преследование бывших партнёров и тотальный контроль. Подобное поведение уже связано с серьёзными расстройствами и требует вмешательства специалистов. Медики призывают не запускать ситуацию и обращаться за помощью при первых признаках нездоровой привязанности.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России набирает обороты гостинг между партнёрами — резкое прекращение общения без объяснений. Всё больше людей страдают от стресса, вызванного полным игнорированием: пропажа партнёра порождает тревогу, самообвинения и навязчивые мысли, а в тяжёлых случаях доводит до депрессии и потребности в медикаментозной помощи. По мнению психотерапевта, главная травмирующая черта такого поведения — отсутствие ясности.