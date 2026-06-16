Внезапно исчез и всё: Россияне всё чаще бросают партнёров через гостинг

В России набирает обороты тенденция к разрыву отношений через гостинг – внезапное и полное прекращение общения без объяснений. Психотерапевты отмечают, что всё больше россиян страдают от стресса, вызванного таким резким исчезновением партнёра, сообщает SHOT.

Люди перестают получать ответы на звонки и сообщения, их игнорируют в соцсетях, что порождает тревогу, самообвинения и навязчивые мысли о причинах или даже о несчастье с исчезнувшим. В тяжёлых случаях это может привести к тревожным расстройствам, депрессии и необходимости медикаментозного лечения.

Основная сложность гостинга, по мнению психотерапевта Елизаветы Жестковой, заключается в отсутствии ясности. Непонимание того, что произошло – расставание или обида – заставляет мозг постоянно анализировать прошлые события в поисках ответа. Специалисты подчёркивают, что такое внезапное исчезновение близкого человека вызывает в мозгу реакции, схожие с физической болью. Чаще всего к гостингу прибегают люди, испытывающие трудности с выражением эмоций, предпочитающие исчезнуть, чем объясняться, или те, кто избегает конфронтаций и не готов открыто заявить о завершении отношений.

А ранее сообщалось, что пары в России начали ревновать партнёров к ChatGPT, и психологи уже называют это новым любовным треугольником. Научный сотрудник Института психологии РАН Глеб Взорин вместе с коллегами изучал эту способность у ИИ. Он провёл опросник ChatGPT — его эмоциональная компетентность оказалась выше, чем у среднестатистического человека.