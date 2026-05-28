Любовный треугольник с ИИ: Россияне начали ревновать партнёров к ChatGPT

Российские пары начали ревновать партнёров к ChatGPT, и психологи уже называют это новым любовным треугольником. Об этом сообщает «База» со ссылкой на опрошенных специалистов.

Психологи и психотерапевты рассказывают, что всё чаще принимают супругов, которые жалуются на вмешательство искусственного интеллекта в личную жизнь. Специалист по семейным взаимоотношениям Елена Гречко приводит классический пример: партнёру не хватает внимания, он идёт за поддержкой к ChatGPT и проводит с ним всё больше времени.

Второй партнёр замечает это, воспринимает как эмоциональную измену и начинает ревновать. Эксперты называют это «любовным треугольником». История пока не массовая, но специалисты прогнозируют всплеск таких обращений.

По словам других психологов, супруги также могут использовать общение с ИИ, чтобы избежать сложных разговоров и дистанцироваться от реальных проблем. Нейросеть успешно справляется с утешением, так как у неё прокачан уровень эмпатии.

Научный сотрудник Института психологии РАН Глеб Взорин вместе с коллегами изучал эту способность у ИИ. Он провёл опросник ChatGPT — его эмоциональная компетентность оказалась выше, чем у среднестатистического человека.

Ранее стало известно, что помимо разрушения семей, ChatGPT отбирает хлеб у гадалок и экстрасенсов. Российские гадалки, астрологи и тарологи фиксируют резкое падение спроса — до 30% клиентов, преимущественно молодых людей до 30 лет, переключились на нейросети. Зумеры предпочитают гадать с нейросетями, пока с «настоящими» эзотериками остаются лишь тревожные клиенты старше 40 лет, для которых важны личный контакт и энергетика.