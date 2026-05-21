Лавочка прикрыта: OpenAI ударила по серому рынку ChatGPT в России

OpenAI серьёзно осложнила работу серого рынка по продаже доступа к ChatGPT для пользователей из России. По данным Baza, за последние недели подписки Plus и Team у российских перекупщиков резко подорожали, а массовая перепродажа аккаунтов почти остановилась.

Официально ChatGPT в России недоступен, поэтому премиум-доступ часто покупали через посредников — обычно дешевле стандартной цены. Эксперт по внедрению AI Роман Адаменко рассказал изданию, что OpenAI усилила контроль за совместным использованием аккаунтов: система отслеживает подозрительную активность с разных устройств, проверяет сессии и блокирует нарушителей.

Дополнительно компания ужесточила проверку корпоративных доменов, платёжных карт и геолокации. Один из продавцов описал ситуацию коротко: «лавочка прикрыта».

Раньше схема держалась на перепродаже мест в командных подписках и API-доступа. Аккаунты оформляли партиями, оплату проводили через зарубежные карты, а выдачу покупателям автоматизировали через Telegram-ботов. По данным «Базы», такой бизнес мог приносить отдельным продавцам миллионы рублей.

Тем временем российские пользователи начали сообщать о массовых блокировках в другой нейросети — Claude от Anthropic. По их словам, сервис стал удалять аккаунты, зарегистрированные или используемые из России. Доступ к учётным записям, как утверждается, потеряли уже несколько сотен человек, включая IT-специалистов и предпринимателей. Для части пользователей это обернулось серьёзными потерями: в личных кабинетах оставались рабочие документы, проектная архитектура, аналитика и материалы, над которыми они трудились месяцами.