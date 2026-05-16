Халявный ChatGPT для всей страны: Мальта запускает первую в мире ИИ-программу

Мальта первой в мире даст своим гражданам бесплатный доступ к ChatGPT Plus. OpenAI заключила соглашение с правительством страны, по которому жители смогут пользоваться сервисом в течение года после прохождения курса по искусственному интеллекту.

Первый этап национальной программы «Искусственный интеллект для всех» стартует уже в мае. Курировать выдачу бесплатных подписок будет Управление цифровыми инновациями Мальты.

Министр экономики, предпринимательства и стратегических проектов Сильвио Шембри заявил, что страна не хочет позволить своим гражданам отстать в цифровую эпоху. По его словам, Мальта намерена поставить людей в авангард глобальных перемен.

Программа будет доступна не только жителям страны, но и гражданам Мальты, которые живут за рубежом. Финансовые условия соглашения OpenAI не раскрыла.

Между тем российские пользователи столкнулись с массовыми блокировками в другой нейросети — Claude от компании Anthropic. Сервис начал удалять аккаунты пользователей из России. Своих учётных записей лишились уже несколько сотен человек, среди них — айтишники и предприниматели. Для многих блокировка стала серьёзной проблемой. В личных кабинетах Claude у пользователей хранились рабочие материалы, архитектура сложных проектов, аналитика и наработки, которые создавались месяцами.