«Промпт вводи, к гадалке не ходи»: Нейросети отбирают хлеб у российских экстрасенсов

Российские гадалки, астрологи и тарологи фиксируют резкое падение спроса — до 30% клиентов, преимущественно молодых людей до 30 лет, переключились на нейросети. В ситуации разобрался Mash.

Как рассказали телеграм-каналу представительницы «магического» цеха, раньше к ним чаще всего приходили с запросами на предсказание будущего и помощи в сдаче экзаменов, теперь зумеры задают те же вопросы ChatGPT, а у живых специалистов остаются лишь тревожные клиенты старше 40 лет, для которых важны личный контакт и энергетика.

Спасая бизнес, профессионалки делают ставку на то, что работают с энергией человека и могут «переключиться в астрал». Цены на услуги варьируются: астрологи берут 1,5–7 тысяч рублей, тарологи — 1–5 тысяч, гадалки — от 3 тысяч, а консультация у опытного экстрасенса начинается с 9 тысяч.

К вопросу о доверии гадалкам и ChatGPT многие относятся с понятным скепсисом. Однако иногда даже нейросеть может дать совет, который спасёт чью-то жизнь. Подтверждение тому: недавняя история из Австралии, где местный житель с помощью искусственного интеллекта разработал персонализированную вакцину для своей собаки, больной раком. Мужчина самостоятельно секвенировал ДНК опухоли и здоровых клеток, выявил мутации, с помощью ChatGPT составил план анализа данных, применил алгоритмы и модель AlphaFold для поиска белков-мишеней, а затем создал формулу препарата, синтезировать который помогли учёные из Университета Нового Южного Уэльса.