В России могут запретить ChatGPT и другие трансграничные модели ИИ

В России обсуждают возможные ограничения для трансграничных ИИ-моделей. Это следует из нового законопроекта, подготовленного Минцифры. По словам юриста Кирилла Дьякова, речь идёт о любых нейросетях, разработанных за рубежом

В случае принятия закон заработает 1 сентября 2027 года. Он направлен на защиту граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов. Согласно проекту, владельцы ИИ-сервисов с суточной аудиторией свыше 500 тысяч человек будут обязаны хранить данные российских пользователей на территории страны в течение трёх лет.

«Под трансграничными технологиями искусственного интеллекта понимаются все иностранные ИИ-модели, включая ChatGPT, Claude и Gemini, при использовании которых данные о пользователях, запросы и диалоги уходят разработчикам этих моделей за территорию России», — пояснил собеседник РИА «Новости».

Он также отметил, что открытые модели вроде Qwen или DeepSeek можно запускать в закрытом контуре на собственной инфраструктуре, где данные остаются только внутри российских систем.

