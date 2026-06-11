«Не оставайтесь наедине с бедой»: Как пережить измену мужа и не наломать дров

Чтобы пережить измену и принять верное решение, не оставайтесь наедине с бедой. Есть чёткий алгоритм, который поможет пройти острый кризис с минимальным уроном для психики. Об этом пишет Леди Mail.

1. Укройтесь в безопасном месте

Не спешите выяснять детали и устраивать скандал. Сначала позаботьтесь о себе. Уезжайте на пару дней к родным или подругам, чтобы пережить первую волну боли вдали от травмирующей обстановки.

2. Разрешите себе чувствовать

Злитесь, плачьте, проживайте обиду. Загонять эмоции внутрь — опасно для здоровья. И не вините себя: виноват только тот, кто изменил.

3. Поговорите без обвинений

Когда эмоции схлынут, обсудите с мужем его отношение к случившемуся и желание спасать брак. Не нужно деталей романа — нужна ясность.

4. Честно спросите себя

Люблю ли? Было ли нам хорошо раньше? Готова ли простить, понимая, что по-старому уже не будет? Ответы подскажут путь.

5. Идите к психологу

Друзья — не лучшие советчики. Семейный терапевт поможет проработать травму, наладить диалог или пережить расставание.

Вы вправе как простить партнёра, так и расстаться с ним. Если выбор пал на сохранение брака, придётся запастись терпением — восстановить доверие удастся не сразу, и для этого потребуются реальные шаги со стороны мужа. Если же чувства остыли или взаимное доверие рухнуло безвозвратно, разрыв может стать стартом нового жизненного этапа.

Ранее в Петропавловске-Камчатском 49-летняя Татьяна застала своего гражданского мужа в постели с общей знакомой, сняла их на видео и отправила компромат мужу любовницы. Та подала в суд, который в итоге приговорил Татьяну к двум годам условно и штрафу 36 тысяч рублей за распространение порнографии в Сети.