Решила доказать и чуть не села: Жительницу Камчатки осудили за съёмку измены

На Камчатке женщина застала возлюбленного с любовницей, засняла их прямо в постели и отправила компромат мужу разлучницы. Но в итоге женщину осудили на два года условно за распространение порнографии в Сети. Историю публикует Mash.

Всё произошло в Петропавловске-Камчатском. 49-летняя Татьяна, которая трудится бухгалтером, и её гражданский супруг устроили посиделки с алкоголем прямо у себя дома. На огонёк заглянула общая знакомая. Уже на следующий день женщина застала мужчину в постели с этой самой приятельницей.

Последняя была замужем, и тогда женщина засняла тайком утехи парочки и отправила их супругу обидчицы. Разгорелся скандал. Любовница решила отомстить и подала в суд на Татьяну.

В суде ответчица объяснила, что снимала видео и фото «из злости и обиды». Судья вынес решение о двухлетнем условном сроке для неё. Женщине также назначен испытательный срок, и она должна возместить судебные расходы в размере 36 тысяч рублей.

Ранее в башкирском Мелеузе ревнивый 23-летний парень жестоко избил 18-летнего соперника, с которым застал свою возлюбленную. Теперь под суд могут пойти оба молодых человека, так как выяснилось, что девушке, ставшей причиной конфликта, всего 15 лет.