Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 13:52

Решила доказать и чуть не села: Жительницу Камчатки осудили за съёмку измены

Бухгалтерша с Камчатки получила срок за то, что засняла возлюбленного за изменой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

На Камчатке женщина застала возлюбленного с любовницей, засняла их прямо в постели и отправила компромат мужу разлучницы. Но в итоге женщину осудили на два года условно за распространение порнографии в Сети. Историю публикует Mash.

Всё произошло в Петропавловске-Камчатском. 49-летняя Татьяна, которая трудится бухгалтером, и её гражданский супруг устроили посиделки с алкоголем прямо у себя дома. На огонёк заглянула общая знакомая. Уже на следующий день женщина застала мужчину в постели с этой самой приятельницей.

Последняя была замужем, и тогда женщина засняла тайком утехи парочки и отправила их супругу обидчицы. Разгорелся скандал. Любовница решила отомстить и подала в суд на Татьяну.

В суде ответчица объяснила, что снимала видео и фото «из злости и обиды». Судья вынес решение о двухлетнем условном сроке для неё. Женщине также назначен испытательный срок, и она должна возместить судебные расходы в размере 36 тысяч рублей.

Американка заразилась ВПЧ и заболела сразу тремя видами рака после измены мужа
Американка заразилась ВПЧ и заболела сразу тремя видами рака после измены мужа

Ранее в башкирском Мелеузе ревнивый 23-летний парень жестоко избил 18-летнего соперника, с которым застал свою возлюбленную. Теперь под суд могут пойти оба молодых человека, так как выяснилось, что девушке, ставшей причиной конфликта, всего 15 лет.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Камчатский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar