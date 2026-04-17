Житель Башкирии выследил измену школьницы по камере домофона

В башкирском Мелеузе ревнивый 23-летний парень жестоко избил 18-летнего соперника, с которым застал свою возлюбленную. Теперь под суд могут пойти оба молодых человека, так как выяснилось, что девушке, ставшей причиной конфликта, всего 15 лет, сообщает телеграм-канал BAZA.

Молодой человек заподозрил свою пассию в неверности и решил проверить догадку с помощью камеры домофона. Однажды вечером устройство показало, как девушка уединилась в подъезде с другим ухажёром, где между ними произошла интимная близость.

Увидев это, разъярённый ревнивец выбежал на лестничную площадку и без единого слова принялся наносить оппоненту удары ногами и руками по голове. От побоев 18-летний парень ненадолго потерял сознание. Девушке с трудом удалось уговорить своего кавалера прекратить избиение, после чего все разошлись.

Позже запись драки оказалась в интернете, и полиция начала проверку. В ходе разбирательства выяснилось, что девушке на видео только 15 лет. Теперь 23-летнего парня разыскивают не только за нанесение побоев, но и за половую связь с несовершеннолетней. Та же статья за секс со школьницей грозит и 18-летнему пострадавшему.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд приговорил 45-летнего жителя Тосненского района к 9 годам колонии строгого режима за дело 12-летней давности. По версии следствия, он трижды пырнул женщину ножом в грудь на поле у посёлка Фёдоров Посад. После этого злоумышленник закопал тело несчастной и сбежал.