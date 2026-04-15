15 апреля, 13:17

Американка заразилась ВПЧ и заболела сразу тремя видами рака после измены мужа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Американка после супружеской измены заразилась вирусом папилломы человека (ВПЧ), а затем столкнулась сразу с тремя формами рака. О неверности мужа женщина узнала в 2017 году и тут же сдала все необходимые анализы на инфекции — результаты тогда не показали ничего тревожного.

Эйлин Макгилл Фокс в беседе с изданием Tampa Bay рассказала, как пустя год во время планового визита к врачу у неё обнаружили ВПЧ, а позднее диагностировали рак вульвы, рак шейки матки и рак анального канала. Фокс уверена: все три онкологических диагноза спровоцированы именно вирусом. По её словам, медики пояснили, что ВПЧ может долго присутствовать в организме без каких-либо симптомов, а затем приводить к развитию злокачественных опухолей.

«Если это могло случиться с женщиной, которая была в браке 30 лет, значит, это может случиться с кем угодно», — подчеркнула Фокс.

Последние восемь лет американка проходит лечение и одновременно занимается просветительской работой. Она напоминает о важности вакцинации и регулярных медицинских осмотров — это помогает существенно снизить риск развития тяжёлых заболеваний.

Ранее Life.ru сообщал, что вирус папилломы человека (ВПЧ) выступает главной причиной развития рака шейки матки. Инфекция передаётся половым путём и особенно опасна для молодых, сексуально активных людей. В последнее время наблюдается тревожная тенденция: среди молодёжи заметно выросла заболеваемость онкологией женской репродуктивной системы.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Наталья Афонина
